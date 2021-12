Michael Jackson, Nacho Cano, Los Secretos y The Weeknd calentaron el trono de la lista otros fríos diciembres

¿Qué canciones fueron número uno de la lista una semana como esta en el pasado? Para responder esta pregunta Tony Aguilar introduce coordenadas y nos lleva de viaje en la Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola. Primera parada: 2020. El tema que lideraba el chart oficial de LOS40 el año pasado no era otro que Hawái, de Maluma. Este single ya había sido número uno dos semanas en octubre y a las puertas de la Navidad recuperó el liderato. Hace cinco años, en 2016, The Weeknd llegaba a lo más alto con Starboy, canción en la que colaboraba con Daft Punk. Una colaboración que ya no podrá repetirse ya que el dúo francés de música electrónica anunció su separación en febrero de este año.

Maroon 5 y Christina Aguilera sumaban su cuarta semana en la posición de honor (no consecutiva) en 2011 con Moves like Jagger (y sin embargo, no fue la que más veces estuvo en la cima ese año, honor que recayó en Give me everything, de Pitbull, que lo logró en seis ocasiones). También repitieron en el número uno Dover con Let me out en diciembre de 2006: después de dos semanas como líderes en noviembre, ahora remataron su espectacular estancia en la lista con esta tercera medalla de oro. Ojo, porque no es el único grupo español con lazos de sangre que recordaremos esta semana.

El inolvidable Rey del Pop, Michael Jackson, fue quien se situó en la primera plaza en diciembre de 2001 con Your rock my world. Y hace 25 años, fue Nacho Cano con la preciosa canción Vivimos siempre juntos, que contaba con la maravillosa Mercedes Ferrer como cantante invitada. Y para despedir la sección esta semana nos remontamos 30 años atrás para encontrar a los hermanos Urquijo, Enrique y Álvaro, y sus compañeros de Los Secretos, con Y no amanece. El tema estaba compuesto por ambos —lo que no era norma habitual— y cantado por el añorado Enrique, fallecido en 1999 y uno de los músicos más queridos por los aficionados veteranos de este país.