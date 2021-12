Alejandro para la furgoneta que en ‘La isla de las tentaciones’ llevaba a los chicos hasta su próxima hoguera

Mientras las parejas están de fiesta y relax en sus villas, la cosa fluye y las preocupaciones son menos en La isla de las tentaciones 4. Pero cuando llega el momento de prepararse para la hoguera es inevitable sentir nervios ante la incertidumbre de qué es lo que van a encontrarse en las imágenes que Sandra Barneda tiene preparadas para ellos.

En el último programa veíamos a los chicos prepararse para ir a la suya. “Estoy expectante, confío en que Zoe me esté respetando por todo lo que he visto de ella hasta ahora y a ver qué pasa”, aseguraba Josué mientras se vestía para el momento. De momento, no tiene mucho de qué preocuparse.

Otra cosa es lo de Alejandro que ya sufrió un ataque de ansiedad en su anterior hoguera. “Ya empiezo a estar un poco nervioso. Quiero ver qué hace, quiero ver qué siente, a lo mejor, hay algo positivo en todo esto, pero si voy a ver vídeos, otra vez, que me pongan en la tesitura que me pusieron el otro día, sinceramente, no quiero ver na”, aseguraba antes de poner rumbo a ese lugar que no puede más que traerle malos recuerdos.

“Voy muy nervioso a esta hoguera porque sí es verdad que puede ser una de las hogueras más decisivas. Quiero encontrarme a Sandra echándome de menos, igual que yo a ella. Yo quiero que disfrute, pero no quiero que se olvide de mí”, admitía Darío sobre su chica y sus expectativas.

“La verdad es que para esta hoguera no voy muy bien. No quiero ver imágenes de Rosario liándose con otro tío. Quiero ver algo bonito de ella porque, la verdad, es que esto me está matando”, aseguraba Álvaro que debe haber olvidado que él fue el primer infiel.

“Tengo muchas ganas de ver las imágenes que me pueda enseñar Sandra de Gal.la. No sé si ha podido avanzar con este chico. Yo estoy haciendo mi vida un poco aparte en la villa y necesito quedarme tranquilo de verdad”, decía por su parte Nico, otro de los que ha caído en la tentación y que dejó plantada a su novia en la hoguera de confrontación.

Movidito camino a la hoguera

Ya de camino a la playa, Nico aseguraba que es el día en el que se encontraba más nervioso, “y no sé por qué. Llego a la hoguera y se me olvida lo que he hecho en la villa y nada más que pienso en ella”.

“Yo en la última hoguera lo pasé muy mal, muy, muy mal, me da miedo que haya avanzado con este chico…joder, tío…no me jodas”, empezaba a ponerse nervioso Alejandro en la furgoneta mientras sus compañeros le recordaban que no había visto nada. Pero él insistía en que no confiaba en lo que pudiera pasar.

Y otra vez entraba en crisis. “Pero, ¿qué está haciendo Tania, tío?, me cago en la puta, no puedo más, yo no puedo más, tío”, decía cada vez más nervioso. Y, finalmente, la furgoneta tuvo que parar para que pudiera bajarse y respirar para poder tranquilizarse.

Mientras, Sandra les esperaba en la hoguera. “Hay que estar muy fuertes mentalmente” o “hasta que no veamos nada, tranquilos, por favor”, eran algunas de las frases que pronunciaban en el paseíllo que les llevaba hasta la presentadora.

Sus caras de susto y tensión lo decían todo y eso que todavía no habían visto nada. El próximo miércoles veremos cómo uno de ellos protagoniza una nueva huida o como otro, recibe una visita de lo más inesperada.