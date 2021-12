Esperada reacción de Darío tras enterarse en ‘La isla de las tentaciones’ de que su novia le fue infiel

La hoguera de Darío no se preveía fácil en la última entrega de La isla de las tentaciones teniendo en cuenta que uno de los solteros expulsados había revelado un secreto de Sandra avisando de que iba a afectar a su chico. Por lo visto, ella le había sido infiel tan solo dos semanas antes de entrar en el programa con su ex novio.

La propia prima de Sandra lo confirmó en el plató de El debate de las tentaciones. Pero, hasta ahora, Darío era ajeno a esta información. “Estoy viendo todas las situaciones y me estoy preocupando un poquito”, decía cuando Sandra Barneda le preguntaba cómo se encontraba.

La presentadora seguía indagando y le preguntaba si Sandra le había sido infiel en alguna ocasión. Él admitía que, al principio de su relación, la pilló una conversación con un chico, pero decidió seguir adelante, “hasta el momento confío en ella”.

Lo primero que le tocaba ver era una conversación de su chica quejándose de la poca atención que la presta en el día a día. Cree que está desmotivado con la vida y no tiene ilusión por nada y eso se lo transmite a ella, y está claro que no le gusta esa sensación. Parece que su chico prefiere jugar con la Play Station a estar con ella.

“Lo doy todo por ella, no sé por qué dice eso. Me he centrado en ella. ¿A ella le molesta la Play? Vendo la Play”, aseguraba un Darío cada vez más consternado. Y eso que no había visto lo más fuerte.

Confirmación de una infidelidad

El segundo vídeo que le puso Sandra es ese en el que el soltero expulsado que tenía un secreto sobre su chica desvelaba que le había sido infiel con un amigo suyo, ex novio de ella.

El soltero no dudaba en dar todo tipo de detalles. Por lo visto ella le envió a Darío una foto con el pijama puesto para luego quitárselo e irse de fiesta.

Darío se derrumbó y no hemos podido escuchar sus primeras palabras, que, de hecho, no le salían. Veremos cuál es su reacción en el próximo programa. Pero está claro que esta información va a ser un punto de inflexión en esta pareja.