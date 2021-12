Jorge Javier Vázquez cierra filas en torno a Rocío Carrasco: “No hay debate”

Telecinco arrancó esta semana con un sentido homenaje a Rocío Jurado organizado por la productora de Sálvame, La fábrica de la tele, y su hija, Rocío Carrasco. Fue cita dedicada a la artista que, cumpliendo todos los pronósticos, levantó ampollas en la cadena.

Gloria Camila y Rosa Benito fueron invitadas a La última noche de Rocío. Sin embargo, la hija y la cuñada de la cantante declinaron la invitación. Algunos criticaron que no fueron porque no iban a cobrar y ellas, desde el programa Ya son las ocho, arremetieron contra Rocío Carrasco por ganar dinero a costa de ese homenaje. "La única que está cobrando por hacer este homenaje es mi hermana. A lo mejor, si no hubiera cobrado, esos contenedores no se hubieran abierto", llegó a decir la actriz de Dos vidas.

Un día después, Jorge Javier Vázquez aprovechó el altavoz que le da Sálvame para cerrar filas en torno a Rocío Carrasco. "No cobró absolutamente nada", dijo, muy rotundo. "Sé que estamos en una época en la que aunque digamos que no cobró la gente pensará: ‘Claro, ¿qué van a decir?’. Que demuestren que ha cobrado. Esto tendría que ser así. Si alguien se sienta en un plató de televisión y dice que Rocío ha cobrado…demuéstralo".

La defensa de Jorge Javier Vázquez, en vídeo

Además, el rey del cortijo zanjó la polémica con estas palabras: "No ha cobrado. Firmó el contrato de cesión de imágenes. Si tú dices que ha cobrado tendrás que demostrarlo, pero no cobró ayer. Punto. No hay debate".

“Están buscando la mínima metedura de pata”

Kiko Hernández también pidió la palabra, dirigiéndose directamente a Gloria Camila. "¿Y si hubiera cobrado qué? ¿Pierde valor?”, empezó. "Siempre te he visto muy sensata, pero ahora no. Tú has ido a Supervivientes y has cobrado. Y has ido porque eres hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, y no pasa nada. Rosa Benito fue porque era la cuñada y tampoco pasa nada".

En ese momento, Jorge Javier añadió: "Entiendo que Gloria y Rosa no asistieran al homenaje. Lo que también entiendo es que cuando empezó Ya son las ocho las dos estaban desasistidas porque se quedaron sin nada a lo que agarrarse. Estaban buscando la mínima metedura de pata".