Lo que Rocío Carrasco descubrió dentro de las pertinencias de su madre en ‘Sálvame’

Rocío Carrasco regresó a un plató de Telecinco y lo hizo para protagonizar El último viaje de Rocío, un especial de cuatro horas sobre la mudanza de las pertenencias de su madre, Rocío Jurado.

Sálvame cubrió todo el traslado con un helicóptero, cámaras y coches de producción que siguieron a los tráilers en los que se encontraban los "tesoros" de La más grande.

Uno de ellos se desvió para acabar en las instalaciones de Mediaset y ser abierto por la hija: “He vivido el trayecto intentando pensar en otra cosa, porque sino iba a llorar. Cuando he visto los contenedores y cuando he visto que el que venía para acá es el 18, el día de su cumpleaños, mi cabeza ha empezado a generar flashazos y he visto a mi padre, a mi abuelo, a ella en la mesa comiendo…He intentado irme para otro lado porque sino no iba a poder”, confesaba Carrasco.

Minutos después, llegaba el citado camión y Rocío abría sus puertas para mostrar lo que contenía: un traje negro, uno de los primeros que vistió la cantante: “Es de cuando ella llegó a Madrid en los canasteros. Esto es una joya”, señalaba.

Pero no era lo único que encontraba dentro. También sacó una capa que fue casi un emblema de la Jurado, una de las que utilizaba para cantar su himno ‘Como las alas al viento’.

Para finalizar, descubrió otro vestido muy especial: uno de los trajes de novia de Rocío Jurado. Diseñado por Carlos Arturo Zapata, fue la segunda opción, por si las temperaturas bajaban.