Angy habla con Risto Mejide de salud mental: “Me he sentido identificada con Verónica Forqué”

La muerte de Verónica Forqué ha reabierto el debate sobre la importancia de poner más el foco en lo que nos pasa, en prestar más atención a todo lo que tenga que ver con la salud mental. Sobre ello hablaron este miércoles en Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, con el testimonio personal de Angy.

Visiblemente emocionada, la cantante y actriz entró en directo para contar su propia experiencia, compartir con la audiencia la depresión que ha sufrido en los últimos doce años. "Estoy un poco tocada, la verdad. Viendo lo de Verónica Forqué me he sentido un poco identificada", dijo nada más conectar con Todo es mentira. "Verla así es muy duro. Mucha gente en sus casas después de ver el trágico final imagino que sentirán lo mismo. Se habrán puesto en su piel y lo entenderán un poco más".

A continuación, Risto le pidió a Angy que contara su historia. Ella ya lo hizo hace varios años, pero, aprovechando que la salud mental tiene el espacio que merece en televisión, volvió a compartir su caso con los espectadores de este formato. "Lo que yo he tenido es una depresión muchísimos años, desde los 19 hasta no hace mucho. Ahora tengo 31", señaló la protagonista de la serie Yrreal (Playz).

Angy habla con Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"Me acuerdo perfectamente de cómo me sentía cuando empecé a tener depresión y de cosas concretas, pero pierdes la noción del tiempo", comentó. "Creo que desde hace tres años estoy mejor, aunque la profesión a la que me dedico y lo sensible que soy no ayuda mucho".

"La medicación ayuda, pero con una terapia complementaria"

Ahora está mejor gracias al apoyo de su familia, sus amigos y la terapia. Mucha atención a lo que comentó Angy cuando Risto le preguntó por la ayuda que había recibido para salir de esa depresión tan larga. "Lo que me ha ayudado es ir a terapia", respondió. "Fui al psiquiatra también y tuve que tomar una medicación. La medicación ayuda, pero siempre con una terapia complementaria. Si no te dan las herramientas o tienes un lugar para contar todo lo que te pasa…la medicación te adormece una cosa que en algún otro momento puede salir".

Y añadió: "Lo bueno que tengo yo, además, es que no he tenido problema de hablar con mi madre y mis amigos de lo que me pasaba". Muchas gracias Angy por ser tan valiente y compartir con todo el mundo lo que te ha pasado, dando visibilidad a un problema que hasta hace poco no estaba recibiendo la atención que merecía.