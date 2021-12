J Balvin estrena el remix de ‘F40’ con Arcángel para lanzar un gran mensaje personal: ¡Mira el vídeo!

"Me ves brillando y no es ni por las prendas. Yo tengo el flow que no venden en la tienda. Yo soy una leyenda" canta J Balvin en la primera parte de su nuevo single junto con Arcángel. Estamos hablando de F40, el nuevo remix que el colombiano ha estrenado el pasado viernes, 10 de diciembre, como nueva pieza para su nuevo disco: JOSE Deluxe.

En septiembre de 2021, el artista se estrenaba con un nuevo proyecto musical tras el éxito de Colores en plena pandemia: lanzaba su quinto álbum de estudio, JOSE. Un disco hecho entre amigos que no solo servía para bailar, sino también para lanzar mensajes que dan sentido a la nueva faceta de José Osorio, a.k.a J Balvin. Algunos de ellos se centran en defender al género urbano y honrar el talento de sus compañeros de profesión.

Ahora, tenemos una nueva reedición del disco JOSE, en el que el colombiano ha añadido 5 canciones más (tres remixes y un tema inédito). Y lo que es más curioso, es que el tema F40 es la pista que arranca tanto en JOSE como en JOSE Deluxe y producida por Tainy. Sin embargo, en este último lo hace de una manera especial.

Para ello, ha contado con la voz del boricua Arcángel, una figura destacada del género urbano. El puertorriqueño ha añadido su parte de colaboración en el que se incluyen mensajes directos en relación con su notoriedad en el reggaetón: "Ok bro, brevemente trataré de decirte el porqué considero que soy una leyenda. Esto suena arrogante, pero es verdad. ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria dominando cada generación sin rozar en la posibilidad de pasar de moda? Sí, ese también soy yo. Nivel leyenda”. Y es que tanto el colombiano como Arcángel llevan ese tiempo en el reggaetón. Un mensaje crudo que lanza para recalcar una vez más su madera como artista.

Sobre el videoclip

Una canción que se trata de una declaración de intenciones debe de ir acompañada por un videoclip que no le haga perder su esencia. Para ello, han contado con la dirección de José-Emilio Sagaró que ha utilizado una serie de efectos visuales y una combinación de colores claros y oscuros para destacar la figura de J Balvin.

El clip, que lleva más de 1.900.000 reproducciones en YouTube, incluye una serie de elementos importantes que aportan sentido al mensaje que lanza el colombiano: un ferrari, cajas llenas de dinero, ropa cara, dentadura de oro... Todo esto podría representar a la notoriedad que ha ido ganando el colombiano en la industria.

En las escenas donde sale Arcángel se podrían interpretar como la lectura de los pensamientos de José Osorio a través del boricua. "Más de 3 generaciones y contando, normal. Ya perdí la cuenta de cuántos temas y versos he pegado. ¿Sabes lo que es llenar estadios con un repertorio donde el 80% del mismo no ha sonado en la radio? Yo sí. Nadie tiene que decirme que soy una leyenda. Yo mismo me la doy", dice el puertorriqueño mientras se enfoca en un primer plano el rostro de J Balvin.