J Balvin añade 5 canciones más a la edición deluxe de ‘José’

J Balvin ha querido darle un nuevo impulso a su sexto álbum de estudio antes de que 2021 llegue a su fin. Por ello el solista colombiano ha lanzado una edición deluxe de su disco más íntimo y personal hasta la fecha, José, en el que intenta mostrar su yo más auténtico.

Esta edición de lujo del exitoso elepé del reggaetonero incluye 5 nuevas canciones adicionales, incluyendo la inédita Ego, el remix con Arcángel del tema F40 y tres remixes de In Da Ghetto. Una nueva muestra de su apuesta por este trabajo del que ya presentó 24 temas con las colaboraciones de Ozuna, Sech, Jhay Cortez, Feid, Tokischa, María Becerra, Khalid y muchos más.

Más de 60 temas surgieron de los meses de confinamiento de marzo de 2020 hasta mediados de 2021. De ellos, seleccionó 24 para este álbum al que ahora añade cinco propuestas más. Un alegato en defensa de la música urbana y un ejercicio de admiración hacia colegas de profesión.

No es de extrañar que entre las nuevas versiones que incluye José encontremos cuatro remixes. El éxito alcanzado por su propuesta electrónica, In da Ghetto, la ha convertido en uno de los hits de referencia de las pistas de baile en los últimos meses del 2021. A todo ello hay que sumar el remix de F40. Arkangel y J Balvin mano a mano en una canción que ya de por sí era toda una declaración de intenciones del colombiano.

José llegó a la discografía del cantante después de otros trabajos más conceptuales como Colores o Vibras, y tras meses de lanzamientos de sencillos su éxito parecía garantizado al estar compuesto de canciones que se convirtieron en temas de los más escuchados en las principales plataformas de stremaing.

"Durante la cuarentena, por no querer afrontar a Jose, conecté más con J Balvin. Sin embargo, tiene mucho sentido que mi nuevo disco salga ahora porque es cuando estoy más conectado conmigo mismo y ando buscando muchas respuestas de quién soy como persona. Le puse mi nombre de pila al álbum porque soy un ser humano como cualquier otro y quiero decirle al mundo que no fue J Balvin, fue Jose el que se puso las metas a las que quería llegar. Como mi sueño es ser una leyenda viva, me gustaría que me llamasen más por mi nombre que por mi nombre artístico" explicó el solista durante su entrevista con LOS40 Global Show. "Es un álbum que tiene mucha diversidad. Jose es lo que escucho, lo que me gusta escuchar".