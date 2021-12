Las palabras de Tania en ‘La isla de las tentaciones’ dejan ver que lo suyo con Alejandro puede tener solución

Dicen que no es conveniente intentar cambiar a las personas sino aceptarlas con sus virtudes y sus defectos. Pero parece que a Tania le cuesta admitir ciertas cosas de Alejandro. Tras su primera hoguera en La isla de las tentaciones, no se puede quitar de la cabeza la decepción que le produjeron ciertos comentarios de su pareja.

A partir de ese momento su acercamiento con Stiven, uno de los solteros de su villa, fue cada vez mayor y llegó a confesarle que si tuviera que irse de la isla en ese momento, se iría sola. Unas palabras que escuchó Alejandro y le provocaron una crisis de ansiedad que nos permitió ver uno de los momentos más tensos del programa por la carga emocional que tenía.

En la última hoguera de las chicas, Tania llegaba con las ideas muy claras. “Para mí esta noche es decisiva, lo que vea creo que me va a indicar un poco por qué camino va mi relación, así que, voy a estar muy atenta y espero no decepcionarme más”, empezaba diciendo.

“Llevo unos días que le echo mucho de menos. Me he dado cuenta de que Stiven sí es una tentación para mí, fuera podría fijarme en él al 100%, porque es una persona muy atractiva y un chico maravilloso, me lo ha demostrado, pero es algo muy, muy separado de lo que yo siento por Alejandro”, confesaba sobre lo que estaba sintiendo con esta experiencia.

La sorpresa de Tania

Lo que no se esperaba es que Sandra Barneda le dijera que no había imágenes de Alejandro para ella. “Sé que esto significa que Alejandro está muy mal y me duele muchísimo, pero creo que le va a venir bien para que reflexione y llegue al punto de que no tiene que hablar de esa manera”, decía entre lágrimas.

“Antes de entrar me dijo que le daba muchísimo miedo que alguien me conociera de verdad y se enamorara de mí o pudiera sentir algo por mí y yo sé que él, al ver las imágenes, ha visto más de lo que es en realidad y ha dicho, la puedo perder”, explicaba sobre por qué creía que su chico lo estaba pasando tan mal.

Tania se vino abajo porque realmente echaba de menos a su chico. “Me encantaría tranquilizarle y decirle que por ese motivo no es, que lo amo a él. No sé, tengo un cacao. Yo quería verle, le echo de menos. No he visto ni citas de chicas, no sé nada realmente y yo hoy lo necesitaba”, admitió.

Una lección para su chico

Pero no tuvo esas imágenes que tanto anhelaba y seguía convencida de que todo esto serviría como lección. “Voy a confiar en que él se va a dar cuenta de que debe hacer las cosas de una manera mejor, pero mi actitud con Stiven va a ser la misma, quiero que él vea que la persona que tiene al lado va a ser 100% ella misma y, aun así, va a seguir siendo leal”, afirmaba.

Pero por lo que hemos visto en el avance de la hoguera de los chicos, Alejandro va a seguir sufriendo viendo las imágenes de su chica. Eso sí, nos queda esperanza para esta pareja que está demostrando sentir más amor del que pudiera parecer en un principio.