Zendaya se pasa al pelirrojo en plena fiebre por ‘Spider-man: No Way Home’: ¿nos quiere decir algo?

Spiderman: No Way Home se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. La tercera película sobre el hombre araña del Universo Marvel estaba marcada en el calendario por todos los fans. Y es que no todos los días sale una película de tu superhéroe favorito en el cine.

De este modo, Tom Holland ha vuelto a ponerse el traje de Spiderman para volar por Nueva York a través de telarañas. La película también ha contado con la participación de Zendaya. La actriz, que se ha convertido en una de las más solicitadas de todo Hollywood, da vida a Michelle “MJ” Jones. Se trata del interés romántico de Peter Parker durante la saga.

Aunque esta MJ es muy distinta a la Mary Jane que describen los cómics. A la de Zendaya le apasiona la ciencia y es reservada; la de los cómics es popular y su mayor deseo es trabajar como actriz. Sin embargo, tras el estreno de la tercera película, Zendaya ha querido hacer un guiño a la Mary Jane de los cómics. ¿Y cómo lo ha hecho? Con un cambio de imagen.

Zendaya se pasa al pelirrojo



La actriz ha compartido en sus historias de Instagram una foto en la que aparece frente al espejo con un nuevo cambio de look. Su melena negra ha pasado a ser pelirroja. ¡Igual que el de la novia de Peter Parker en la trilogía de películas de Tobey Maguire donde era interpretada por Kirsten Dunst.

Zendaya se pasa al pelirrojo / Instagram

“Era el momento de un cambio”, ha escrito Zendaya junto a la imagen en la que revela su nuevo corte de pelo. Además, la estrella ha apostado por un corte nuevo, llevando una media melena por debajo de los hombros. ¡Y le queda de cine!

Sin duda, Zendaya sabía que esta imagen iba a dar que hablar. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana se ha estrenado la nueva película de Spider-man. ¿Nos estará mandando un nuevo mensaje a través de su peinado?