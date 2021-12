Leo Rizzi sobre ‘Amapolas’, su gran éxito: “Nace de la idea de poder vivir el amor de una forma más libre”

Amapolas se ha convertido en el gran éxito de Leo Rizzi, un joven artista cuyo nombre empieza a escucharse con fuerza. No hay más que ver las más de 15 millones de reproducciones que tiene su vídeo en youtube.

Todo empezó en TikTok donde el cantante subía covers de las canciones con las que se identifica. Empezó a coger relevancia y a conseguir cada vez más adeptos. Fueron ellos los que dieron su apoyo a Amapolas, un tema que logró viralizarse. Y no sólo en España. En México también han caído rendidos a sus pies.

“Esta canción surge en cuarentena, ya saliendo de cuarentena, pero que todavía no se podía hacer mucha cosa. Estaba en mi cuarto como sin hacer ningún plan, con las luces led, como muy bajito todo, y con la guitarra”, explica sobre el momento en el que surgió esta canción.

Por aquel entonces ya había vuelto a España después de haberse criado en Uruguay, el país natal de su padre. Ahora vive en Valencia donde está estudiando Bellas Artes. Y es que ese carácter artístico no se reduce solo a la música.

Canto al amor con libertad

Sobre el tema, cada cual habrá hecho su interpretación, pero lo cierto es que se trata de una canción sobre el amor que “surge un poco de muchas historias encadenadas, yo no diría que tiene un destinatario o una destinataria única, sino que es como una mezcla de vivencias que me hacen llegar hasta la idea esta de la aceptación del amor, de la aceptación de no tener que estar con una persona al cien por cien, atado”.

Es un canto a la libertad, al “poder vivir el amor de una forma más libre. Nace desde ahí, es como ese juego, de la tensión, de no saber qué va a pasar con esa persona, de que explote esa tensión, que de repente, no sea lo que uno se esperaba y tenga que separarse y no pasa nada. Aceptar lo que ha venido y, fuera, está perfecto”.

Y la cosa ha ido tan bien con esta canción que incluso ha lanzado un remix con la colaboración de Danny Ocean. Parece que quiere experimentar y aprender de todo lo que le rodea y esta ha sido una de esas oportunidades de salir de su zona de confort para probar cosas nuevas.

Ahora está preparando nuevas canciones y dando forma a lo que podría ser su primer álbum. Y no hay que perderle la pista porque seguro que dará que hablar.