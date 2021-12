Juan del Val y Nuria Roca reciben una crítica generalizada por su entrevista a la que él llegó muy nervioso

“Hace 23 años la entrevisté yo a ella y nos acabamos casando… Mañana por primera vez me entrevistará ella a mí… A ver cómo acabamos”, escribía Juan del Val en su Instagram. “Os prometo que estoy nervioso”, añadía.

Y es que el escritor ha sido uno de los invitados de La Roca, en La Sexta, el programa de Nuria Roca. Su mujer tenía que entrevistarle por el último premio que se ha llevado su novela, Delparaíso que no deja de darle alegrías. Una historia de la que ya ha vendido los derechos para la adaptación audiovisual.

También publicó un vídeo en el que grababa a su mujer mientras trabajaba al ordenador preparando la entrevista. Él intentaba sacar información sobre las preguntas, pero no había manera. Y eso que le aseguró a su mujer que preguntase lo que preguntase, iba a contar toda la verdad. “Te voy a preguntar sobre cosas que la gente quiere saber”, le decía ella.

Llegó el momento

Llegó el día y llegó la entrevista. Y no, no mantuvieron las distancias y se besaron como Nuria no besaría a otro invitado. Y él, honesto, directo, divertido y con ironía, como siempre, fue contestando sus preguntas.

No dudó en hablar de las críticas, los momentos duros de su adolescencia, política, salud mental, fidelidad, exposición pública, el ofrecimiento que le hicieron para ir a Supervivientes o, por supuesto, su libro. Dejó titulares de esos que siempre enganchan.

“No es falsa modestia, nunca me creo cuando alguien dice ‘la mejor’ algo, pero las cifras del libro son muy buenas”.

“Tomé la decisión de exponerme en público porque pasamos incertidumbres económicas, necesitaba buscarme la vida”.

“Me considero una persona muy humilde, pero muy poco modesta, eso sí es verdad”.

“Siempre he sido un votante de Izquierda Unida y del PSOE y ahora lo voy a dejar de ser”.

“Respeto a todos los votantes, menos a los de Bildu. Respeto a los votantes de Vox, no la ideología de Vox”.

“Yo estuvo en tratamiento psiquiátrico y haciendo psicoanálisis durante muchos años”.

“A mí la infidelidad siempre me ha parecido una cosa normal, me da pereza la fidelidad como concepto”.

Una queja generalizada

"Para mí ha sido muy emocionante… gracias @nuriarocagranell Espero que no os haya aburrido… Ya me diréis", escribía después en redes. Una entrevista que convenció a sus seguidores, aunque muchos coincidieron en una misma queja que el programa debería tener en cuenta para próximas visitas.