La música de Netflix que triunfa más allá de la pantalla: de ‘La Casa de Papel’ a ‘Élite’

La música forma parte de nuestro día a día. Nos encanta salir a la calle, ponernos los auriculares y escuchar nuestro tema favorito o esa canción que acabamos de descubrir y de la que disfrutamos tirados en la cama. Esa es la música que va construyendo la banda sonora de nuestras vidas y, en muchas ocasiones, las series de televisión ayudan con sus propias recomendaciones.

Netflix tiene a tu disposición una lista de reproducción magnífica gracias a las canciones que sonaron en algunos de sus títulos y ahora son parte del imaginario colectivo. Hay varios hits que triunfan tras la emisión de una serie que en un momento dado nos han tocado la fibra o nos han hecho sentir adrenalina. Por eso, en LOS40 hacemos un repaso por la música de Netflix que triunfa más allá de la pantalla.

1. La Casa de Papel

Imagen episódica de 'La Casa de Papel' / Netflix

Si hay un himno televisivo reciente ese es el Bella Ciao, que marcó una de las escenas de la primera temporada de La Casa de Papel y desde entonces no ha parado de sonar. La ficción, que hace nada se despidió de los espectadores de todo el mundo, elevó este tema a lo más alto, conquistando a miles de oyentes a lo largo y ancho del planeta. ¿Quién no ha bailado al son de la canción italiana que hasta ha versionado la mismísma Becky G? Pero atención, que no es el único tema que suena durante los atracos. De hecho, la lista oficial de la serie suma más de 273.000 seguidores en Spotify.

2. Élite

Imagen episódica de 'Élite' / Netflix

Netflix tiene en su catálogo una serie en la que hay asesinatos, sexo y mucha fiesta. ¿Y qué pasa en las fiestas? Pues que la música no para de sonar. Élite, consagrada como una de las ficciones españolas más exitosas de la plataforma, cuenta con un repertorio de canciones muy ambicioso. Lo normal es ver los capítulos con la aplicación de Shazam abierta porque hay recomendaciones para todos los gustos. Canciones como Djadja, de Aya Nakamura; Guerrera, de Dellafuente y C. Tangana; o Con Las Ganas, de Zahara; son algunos de los temas que forman parte de la banda sonora de la serie y de una lista de Spotify que roza los 200K.

3. Valeria

Imagen episódica de 'Valeria / Netflix

La comedia romántica lleva dos temporadas (la serie ha renovada por una tercera y última entrega) entreteniéndonos con las aventuras y desventuras de Valeria, Carmen, Lola y Nerea, pero también dándonos la oportunidad de disfrutar de una fantástica la banda sonora. La música es muy importante en esta historia ambientada en la Madrid actual. La lista de reproducción de Valeria cuenta con cerca de 40.000 oyentes. Además, como no podía ser de otra forma, tiene su propia canción que da nombre al título y a la protagonista de la serie. ¿Los culpables? El grupo madrileño K¡ngdom.

4. Luis Miguel

Imagen episódica de 'Luis Miguel' / Netflix

Lo bueno de poner dedicarle un biopic a Luis Miguel, considerado una de las estrellas latinoamericanas más importantes, es que las nuevas generaciones también pueden conocer el legado que dejará en la música. Esta serie, con Diego Boneta en la piel del artista, ha hecho que los seguidores del cantante se reencuentren con los icónicos temas de su discografía, pero también ese público más joven que, de pronto, ha descubierto con esta historia su intachable carrera como artista. Mucho ojo, porque más de 187.000 personas están suscritas a la lista oficial de la serie en Spotify.

5. Las chicas del cable

Imagen episódica de 'Las chicas del cable' / Netflix

No podemos olvidarnos de la que fue la primera serie española de Netflix. Y es que Las chicas del cable, además de brindarnos una historia inspirada en el Madrid de los años 20 con Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Maggie Civantos y Ana Polvorosa, también nos dejó un repertorio maravilloso. Hay que recordar que la ficción producida por Bambú Producciones fue un pasó más allá en lo musical y utilizó temas contemporáneos para su BSO. ¿Algunos de los más populares? Good Life, de Sweet California, o Hablarán de ti y de mí, de Vanesa Martín.

6. Yo nunca

Imagen episódica de 'Yo nunca' / Netflix

Tras un año difícil, Devi, una adolescente estadounidense de origen indio solo desea mejorar su estatus social. Pero los amigos, la familia y el corazón no se lo pondrán fácil. Esta es la premisa de Yo nunca, una serie que fue muy seguida en su estreno en 2020 y en la que también suena mucha música. Más de 52K seguidores tiene su lista en Spotify, una lista que incluye canciones como Back to the Sun, de los Black Bones, o Darjeeling, de Barrie.

7. The Umbrella Academy

Imagen episódica de 'The Umbrella Academy' / Netflix

Terminamos con The Umbrella Academy, otro de los éxitos de Netflix con mayor recorrido internacional. La serie, que narra cómo la muerte de su padre reúne a unos hermanos distanciados y con extraordinarios poderes, puede presumir de tener un repertorio creado y producido por Jeff Russo que tiene embelesado a todos los seguidores de la ficción basada en los cómics de Gerard Way. Más de 400.000 oyentes suma la lista oficial de esta ficción en Spotify.