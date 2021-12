Jhay Cortez lanza una tiradera a Rauw Alejandro y Rosalía en el remix de ‘Si Pepe’

Tenemos nueva polémica dentro del género urbano. En este caso, los protagonistas son los puertorriqueños Jhay Cortez y Rauw Alejandro. Sin embargo, esta pelea ha involucrado a la cantante catalana Rosalía, actual pareja de Rauw. Pero... ¿qué es lo que ha pasado?

Todo empezó el pasado viernes, 17 de diciembre, cuando se filtra el remix de Si Pepe de Ankhal, donde también participan Farruko, Arcángel, Luar La L, Miky Woodz y los boricuas Jhay Cortez y Rauw Alejandro. Hasta ahí todo normal. Pero enseguida empieza a revolucionarse cuando se escucha una de las primeras partes de la canción, donde sale Jhay Cortez: le tira una tiradera a Rauw en una canción donde él también participa.

.@jhaycortez utiliza a @rosalia para tirar shade a @rauwalejandro en la canción "Si Pepe Remix", en dicha canción también participa el propio Rauw Alejandro pic.twitter.com/guGdO4df1T — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) December 17, 2021

Aunque no le menciona explícitamente, hace una alusión que se entiende fácilmente: "Tu española quiere que le hable en english. Do you wanna fuck?, "Jhayco, quiero en el Bentley", ey". Esto es lo que más ha generado polémica, ya que ha sido salpicada Rosalía. Aunque estas no han sido las únicas referencias a Rauw.

Durante su última intervención ha lanzado referencias a los últimos trabajos de Rauw, VICE VERSA y Afrodisiaco: "Dale, rompan to' VICE VERSA, el má' afrodisíaco en un beat. Cabrón, yo hice tre', pero te puse en cuatro como tu concierto". Diversos mensajes para Alejandro en los que el intérprete de Todo De Ti no ha dudado en responder.

"Descubrí a mi fan #1"

Rauw Alejandro no ha querido quedarse callado en esta disputa, por lo que sus últimos tweets van dedicados a Jhayco a modo de respuesta. El primer mensaje que ha dado ha sido con una imagen de Jhay donde pregunta con qué artista haría una collab: "Con Rauw!!! 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 para que llegues al Top 3 por lo menos", escribe Alejandro.

Otras respuestas destacadas han sido: "Descubrí a mi fan #1" y "Las mujeres se respetan. Lechón". Asimismo, ha subido una publicación en Instagram a modo de burla hacia Jhayco. Los comentarios de los fans son muestra de apoyo para el boricua.

Las mujeres se respetan!!!!! Lechon!!!! 🙅🏽‍♂️🚫🐽 VAMO PA ENCIMA!!!!!!!!! — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 17, 2021

Sin embargo, este beef no ha sido el primero. Según varios medios internacionales, este enfrentamiento comenzó en julio de 2021 por redes sociales y con indirectas. Jhay Cortez subió una historia en Instagram donde decía "Guaya conmigo a ver". A lo que Rauw Alejandro respondió en sus historias: "Si es musicalmente guayamos, cuando pegues un tema solo".

Según La Voz.vip, Jhayco aclaró en septiembre que el pique entre ambos se debe solo a cuestiones personales. Por ahora, ni Jhay Cortez ni Rosalía se han pronunciado al respecto. ¿Qué es lo que realmente habrá pasado?