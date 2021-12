Así suena la nueva canción de Lola Índigo: ‘Toy Story’

Lola Índigo ha tenido un 2021 redondo. La cantante andaluza ha lanzado su segundo álbum de estudio, La niña, consolidándose como una de las estrellas pop de nuestro país. Además, la artista ha llevado por toda España su gira, compartiendo un show único con sus seguidores y seguidoras.

Y es que cada uno de los conciertos de Lola es único. Si no que se lo pregunten a los asistentes al último concierto que dio en Tarragona. La estrella se animó a cantar por primera vez una nueva canción. Se trata de Toy Story, un single que tiene toda la pinta de convertirse en un hit.

Lola salió al escenario junto a sus bailarinas y sorprendió al público entonando una canción que todavía no conocía. Eso sí, durante los últimos días había dejado alguna que otra pista en redes sociales sobre este tema.

Este domingo, 19 de diciembre, para alegría de todos sus fans, la cantante se ha animado a compartir una parte de la canción con sus seguidores y seguidoras de TikTok (donde cada vez tiene mayor número de fans).

Letra de Toy Story

“Anoche estrenamos esta. Se llama Toy Story”, ha escrito Lola junto al vídeo. Se trata de una canción pop cuya letra de amor tiene referencias a Pixar en el estribillo. Y es que la cantante lleva tiempo demostrando que no hay nadie como ella para hacer guiños a toda una generación que creció entre finales de los noventa y principios de los 2000’s:

“Que si tú no te quedas me sabe a poco. Yo quiero tenerte no comerme el coco. Creo que eres un terremoto, no paro de fumar y no me coloco. Ya te he dejado de seguir, pero miro tus historys. Y en medio solo pienso en ti. Te digo que no te llamaré, se me olvida como a Dory. Ay, porfa, quédate a dormir, que veamos Toy Story”.

Sin duda, Lola Índigo sabe cómo hacer que nos movamos al ritmo de su música. Solo hemos escuchado lo del vídeo, pero ya no nos lo podemos quitar de la cabeza. Tendremos que esperar para saber cuándo estrenará la canción, pero esperemos que sea pronto.