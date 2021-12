Marc Seguí: “En poco tiempo he vivido lo mejor y lo peor de la música”

Si ha habido un momento dulce para Marc Seguí, ese ha sido 2021, el año en que veía por fin la luz su primer disco, Pinta y Colorea, que ha llegado como un revulsivo para la música pop hecha en nuestro país. La sensibilidad que destilan sus letras, entre amables y punzantes, los diversos estilos musicales que se dan cita en sus composiciones y sus originales melodías se conjugan en este primer larga duración del cantante y compositor de Palma de Mallorca.

El artista vino a LOS40 para hablar de este álbum, en el que ha trabjajado con su amigo y productor de cabecera Xavibo. El resultado es un disco poliédrico, con numerosas aristas, que parece naif e inocente, pero en el que confluyen madurez y sentimientos encontrados, pudiendo pasar de la alegría a la pena o del amor al dolor con tan solo unos acordes. Pinta y colorea condensa 14 canciones que toman elementos del indie, el pop, el lofi e incluso los ritmos urbanos.

Una de cal y una de arena



"Mi proyecto va por ahí. Mi imagen es como de niño pequeño, de estar pintando y coloreando en la música (...) pero obviamente, también ha sido un proceso de madurez en lo musical y en lo personal" (...) es como una de cal y una de arena, también habla de salirse de la raya". De esa dicotomía hablamos con Marc Seguí durante la entrevista y también sobre las relaciones sanas, que tanto cuesta tener hoy en día, sobre la música que no ha parado de escuchar para hacer este disco, sobre artistas como The Beatles o Pau Donés y Jarabedepalo, que consiguieron permear en la mente de Marc desde muy joven.

Abordamos canciones crudas como No te lloro más, uno de los singles escogidos por Seguí para la presentación de su nuevo disco. Se trata de un tema ambivalente que cuenta con una instrumental muy orgánica que pone de manifiesto la fragilidad de una pareja que tiene los días contados. Aquí, el cantante es capaz de crear una canción con una atmósfera envolvente, que alberga una gran melodía y frases demoledoras como: "Te aguanté cuando ni tú te aguantabas, se alargó un año una mala semana / me curabas tus propias puñaladas y me llamabas como si nada". A través de esa sonoridad, la canción representa lo inevitable: una relación agonizante.

2021 le ha dejado a Marc muchas cosas buenas y no solo el lanzamiento de un álbum en el que llevaba meses trabajando. También el contacto con el público, el éxito de Tiroteo Remix (que tiene uno de los vídeos más vistos en Youtube España en 2021) o el reconocimiento a través de una nominación a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2021.

"Un trauma muy heavy"

Pero hace meses que el mallorquín vivió también un episodio agridulce en redes sociales y por eso, a lo largo de la entrevista menciona varias veces que ha vivido lo mejor y lo peor de la música.

"Es algo de lo que no me voy a curar nunca. Realmente es un trauma muy heavy, yo lo he pasado muy mal, mi familia lo ha pasado muy mal, gente que me quiere lo ha pasado muy mal. Fue algo muy complicado. Fue y es muy complicado a día de hoy porque a lo mejor hay 50 comentarios buenos y cuando me recuerdan eso me quiero morir".

Era un niñato con ganas de llamar la atención, pero ahora en los conciertos intento que la gente me dé la oportunidad de conocerme

"Creo que hice las cosas mal al no salir y dar una explicación rápida", explica Marc a LOS40. "Creo que la gente cada vez va viendo un poquito más de mí", ha dicho el artista que se ha abierto en esta entrevista: "Entiendo las críticas y pido perdón, es algo de lo que siempre me voy a arrepentir".

Gira 2022 de 'Pinta y colorea'

La música en directo fue su tabla de salvación. Los pocos conciertos que empezó a dar este año para presentar sus canciones fueron para él la mejor forma de encontrarse con el público y conectar con sus fans. "Simplemente era un niñato con ganas de llamar la atención, pero ahora en los conciertos intento que la gente me dé la oportunidad de conocerme y hablar con ellos".

Ahora, Marc Seguí acaba de anunciar su primera gran gira por España para presentar en concierto Pinta y Colorea. Arranca el 28 de enero en Castellón y recorrerá en la primera mitad del año ciudades como Valencia, Barcelona, Gijón, Burgos, Sevilla, Granada o Zaragoza.