El reparto de ‘Harry Potter’ vuelve a Hogwarts: así son las primeras imágenes de su regreso

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton y otros muchos actores y actrices que hicieron de Harry Potter la saga más famosa, querida y admirada de nuestro siglo se reunirán veinte años después del estreno de La piedra filosofal en un especial orquestado por HBO Max. Siguiendo el formato de la reunión de Friends, esta película documental, llamada Regreso a Hogwarts, marcará un antes y un después en el potterverse y supondrá un esperadísimo reencuentro para los fans.

Viejos amigos que se reunirán tras años sin verse, lugares icónicos de la saga que llevábamos sin ver décadas y un montón de anécdotas sobre el rodaje, la amistad y cómo Harry Potter ha ayudado a sus protagonistas a crecer como personas y artistas serán algunos de los rasgos principales que definirán Regreso a Hogwarts, cuya fecha de estreno no podría ser más navideña: el 1 de enero de 2022.

«Lo que más me asustaba era que había acabado lo más importante de nuestras vidas», reflexiona Daniel Radcliffe en el primer avance en español de Regreso a Hogwarts. «Y al verlos a todos me di cuenta de que no, no había acabado [...] No sería la persona que soy hoy sin muchas de las personas que hay hoy aquí», reflexiona el actor que dio vida al mago más famoso del mundo.

HarryPotter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts | Trailer | HBO Max

El público no podría estar más encantado con este gran retorno de Hermione Granger, Harry Potter y Ron Weasley, además del resto de personajes secundarios, a quienes también vemos en el vídeo. Las reacciones de los seguidores de Harry Potter están siendo, de momento, muy buenas: «Lloré. Vi pasar mi infancia y adolescencia. Harry Potter hizo mi mundo mejor, creer en la magia. Gracias por volver», escribe una fan. «HP nos hizo crecer a toda una generación.. a todos se nos va a caer una lágrima viendo este reencuentro, pero de nostalgia y felicidad», añade otro.

Lo que está claro es que este reencuentro de Harry Potter, que se produce por el veinte aniversario de la saga, estará marcado por la nostalgia y la emoción. Y sí, parece que será difícil contener una lágrima con ese abrazo entre Emma Watson y Rupert Grint o cuando los protagonistas de la saga recuerden a Alan Rickman (Snape) o a Richard Harris (el primer Dumbledore)