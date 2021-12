Las palabras de Pablo Motos sobre el covid ya circulan por los grupos de whatsapp

Cualquier titular que vemos en las últimas horas sobre la pandemia es muy alarmante. Aunque no hace falta estar al día de ellos para darse cuenta de la situación, basta con mirar a nuestro alrededor. Raro es el que no conoce a alguien que está confinado.

Pablo Motos quiso dar su opinión al respecto en su último programa de El Hormiguero. Unas palabras que ya se han vuelto virales y andan circulando por los grupos de whatsapp. Si todavía no te han llegado, aquí te contamos lo que ha dicho que tiene a todo el mundo revolucionado.

“Quiero hablar un segundo del covid y no lo quiero hacer como presentador de un programa que da información, solo os quiero decir cómo me siento personalmente por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa. Estoy en contacto con mucha gente, tengo buena información y básicamente, ya lo sospecháis, esta ola va a ser la peor de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos”, decía alarmando solo con el principio de su discurso.

Hablando claro

Ha hablado claramente y recurriendo a su situación personal. “Os cuento cosas personales. Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo todo el mundo como ratas, se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días. Hoy lo ha pillado Nadal, dos de los invitados que tenemos esta semana que viene tendremos que hacer también la entrevista por videoconferencia porque también lo han pillado”, explicaba sobre la situación que estamos viviendo. Y esa frase de “cayendo como ratas”, no ha sentado muy bien en algunos ámbitos.

Y su programa no se ha librado de esta ola. “En el equipo del programa, el equipo de El Hormiguero, que llevamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos test a todo el mundo y a todos los invitados todas las semanas, esta mañana han caído ocho, por supuesto hemos tomado todas las medidas oportunas de seguridad. Yo tenía previsto ir a París estas navidades y lo he anulado, a mi familia les he dicho que no vengan en Nochebuena… os cuento todas estas cosas por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos”, enumeraba sobre las medidas que él ha tomado ante lo que se nos viene encima.

“Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión que es uno de los virus más contagiosos que conocemos. Este virus, me acaba de dar el dato el médico del programa, multiplica los contagios por dos cada 36 horas. Eso quiere decir que, tal y como vamos, en dos o tres semanas se podrían empezar a colapsar los hospitales, no las UCIs, pero sí la actividad normal y el resto de enfermedades quedarán desatendidas”, seguía contando sin resquicio a la esperanza.

Y ahí no queda la cosa, ha seguido con las consecuencias de contagiarse: “Luego están las cuarentenas si das positivo que van a bloquear que puedas ir a trabajar con todo lo que eso supone, luego está lo de los niños que llegan del colegio con el covid y ponen en jaque a toda la familia… En fin, esto es lo que está pasando hoy”.

No ha faltado su pulla al presidente del gobierno. “Nuestro presidente se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente, políticamente, para no perder en las encuestas”, recriminaba.

Mensaje a los ciudadanos

Y terminaba con un mensaje: “No esperéis a que nos salven ellos, esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No esperéis a que lleguen las restricciones si es que llegan. Si os protegéis, protegeos más. Y si lo pillas, díselo a todo el mundo y protege a los demás”.

Ante tanto pesimismo terminaba con una pequeña esperanza. “Siento ser portador de malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami y tenemos que volver a ponernos todos en guardia, aunque nos de angustia. Dicho esto, vamos a disfrutar con lo que nos queda, que hay mucho que disfrutar y podemos ser perfectamente felices con menos. Vamos a aceptar la situación y esto pasará igual que han pasado las otras”, terminaba diciendo.

Y claro, las redes no tardaron en revolucionarse con estas palabras que algunos han criticado y otros han aplaudido.