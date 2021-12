Tania Llasera anuncia que ha dado positivo en covid y da un consejo sobre los test de antígenos

Las cifras de contagio se están disparando y no dan tregua en esta Navidad que todo apunta a que tendrá la incidencia disparada. Días de reuniones familiares y celebraciones que, en muchos hogares, se verán truncadas tras encontrar algún positivo en casa.

Le ha ocurrido a Tania Llasera que ha compartido en redes sociales que tiene la enfermedad. “Positiva y aislada; navidades covideñas para la mujer que lleva esta cuenta: yo”, escribía en su Instagram junto a una foto en la que podemos verla con la mascarilla puesta.

Y no ha dudado en compartir su experiencia en los test que no siempre es la más deseable. “Ojo que el test de antígenos me salió negativo y pensé que por si las moscas mejor ir por una PCR”, aseguraba. Y es que no hay que fiarse cien por cien de esos test que compramos en las farmacias y que pueden arrojar una falsa seguridad.

Resultado de la PCR

Una vez hecha la PCR, “confirmó lo que temía. Omicron en el body. Contagiada con covid por primera vez en esta 6xta ola. Con pauta completita y aun así mocos y dolor de cuerpo tipo gripe”, explicaba sobre cómo se está sintiendo.

Una prueba más de que la vacunación no impide el contagio, pero sí hace, en muchos casos, que la enfermedad se pase con síntomas algo más leves. De ahí la recomendación que ha querido hacer la presentadora e influencer: “Cuidado a todos por favor no os fieis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real. #covid #omicron #ohmygod #navidadesCovideñas #ailsada #falsaseguridad #antigenos”.

Unas palabras que le han servido a Rocío Muñoz Cobo para confirmar que ella está en la misma situación. “Estoy en las mismas que tú. Ayer noche me lo confirmaron. Ánimo😍”, comentaba la actriz y presentadora.

Lo mejor que podemos hacer es extremar las medidas de precaución y limitar la interacción social para que estas Navidades no nos las amargue el covid. La sexta ola es real y hay que ser consecuentes.