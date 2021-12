Las botas de Dua Lipa se convierten en las protagonistas de su escapada de chicas

Dua Lipa ha vendido entradas como churros para su gira por Latinoamérica. Pero antes de comenzarla se tomará unas vacaciones de Navidad y antes de eso se ha ido de escapada con sus amigas Sarah Lysander, Rosie Viva y Elle Jenkin.

Han elegido una localización campestre para disfrutar de ellas mismas y las locuras propias de un viaje de chicas con fiesta de pijamas incluida… pero sin pijama.

La cantante no ha dudado en compartir un buen carrusel de imágenes que nos demuestra que no es muy diferente a otras chicas de su edad cuando se junta con sus amigas. Hay rituales de belleza con todo tipo de mascarillas faciales. Hay ratos para cocinar todo tipo de platos de esos que no entrarían en una dieta. También para pasar un rato con los caballos, que para algo se han ido al campo. Y para cocktails y baños en el jacuzzi.

Está claro que saben cómo pasárselo bien. Aunque al margen de todo eso, hay unas protagonistas de este viaje y no son ellas sino las botas de Dua Lipa.

Las ha llevado puestas día y noche y las ha combinado de muy diversas maneras, aunque, quizás, la que más ha llamado la atención es la combinación que ha formado de botas post esquí con bikini, todo en blanco y muy hot.

Las botas de Hello Kitty

Y por si alguno no las ha reconocido, diremos que se tratan de las icónicas botas para después del esquí Moon Boot fabricadas exclusivamente para GCDS en efecto de piel sintética de Mongolia con parche de punto de Hello Kitty en la parte delantera. También lleva una banda con logo de Moon Boot de PVC en contraste. No falta su característica suela de goma, cierre con cordones y puntera redondeada. En el talón, logo GCDS cosido y logo Hello Kitty. Unas botas que puedes comprar por unos 200 dólares.

Esas botas y un bikini demuestran que no le hace falta a Dua ponerse ningún tipo de maquillaje para lucir super sexy y llamar la atención de sus seguidores. No hay más que leer los comentarios para comprobar lo mucho que ha gustado.