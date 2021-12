Caitriona Balfe, la protagonista de ‘Outlander’, comparte una foto en ropa interior para hablar de sus bragas

Caitriona Balfe es la protagonista de Outlander, esa serie en la que viaja en el tiempo para enamorarse de un escocés guerrero. Este año, después de tener que parar por la pandemia, se reanudó el rodaje de la sexta temporada, pero ella estuvo bastante desaparecida.

Acabó confesando que su ausencia, sobre todo en redes, se había debido a que había sido madre y había decidido mantenerse alejada y centrada en su familia.

Pero poco a poco ha ido recuperando su actividad virtual y no solo para promocionar la serie que le ha dado tanta popularidad o para agradecer la nominación a los Globos de Oro como mejor actriz por Belfast.

También ha recuperado su vena solidaria y apuesta por la sostenibilidad que la define. "Hablemos de bragas. ¡Punto!", empezaba escribiendo junto a una selfie en la que podemos verla mostrar su ropa interior.

Bragas sostenibles

"Estoy obsesionada con The Period Company de mi amiga Karla Welch. Estas no solo son increíbles para una regla sostenible, sino que me salvaron para mi recuperación posparto”, admitía sobre unas bragas para la menstruación.

En su caso, lo ha hecho para hablar de una campaña solidaria que lleva asociada. “Durante las próximas 24 horas, nos uniremos para igualar cada compra realizada para entregar productos a varios refugios de mujeres del Reino Unido para ayudar a combatir la pobreza en la época", añadía.

Y por si a alguien le quedaba alguna duda, no dejaba de explicar que “no es publicidad, ¡solo algo que es tan fácil de hacer en mi propia vida que tiene un gran impacto! Menos desperdicio, más comodidad y ayudar a los demás también… Ganar ganar ganar", terminaba diciendo sobre su apuesta por estos métodos para hacer de su vida algo más sostenible.

Parece ser que lo de la maternidad no la ha cambiado mucho y sigue siendo fiel a sus causas.