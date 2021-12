‘All I Want For Christmas’ de Mariah Carey encabeza la lista de Billboard Hot 100 por tercer año consecutivo

Hoy en día, estamos totalmente convencidos de que All I Want For Christmas de Mariah Carey es el himno mundial de la Navidad. Una canción que la podemos escuchar sin parar en cualquier sitio: centros comerciales, televisión, radio, en festividades navideñas...

27 años después, este sencillo sigue enganchando y esto se refleja muy bien en las listas musicales. Especialmente la de EE.UU, Billboard Hot 100. Y es que este single ha conseguido por tercer año consecutivo encabezar la lista este lunes, 20 de diciembre. Pero... ¿cuándo fue la primera vez que lo consiguió?

.@MariahCarey's "All I Want For Christmas Is You" makes a record return to No. 1 on the #Hot100 💯https://t.co/H3QC4MHBKy — billboard (@billboard) December 20, 2021

Tampoco habría que irse mucho tiempo hacia atrás, ya que la primera vez que All I Want For Christmas se posicionó en 1º puesto fue en 2019. Sí, hace 3 años. Después, lo volvería a ser en 2020 y ahora, a pocas semanas para despedir el 2021. Es por esta razón que el tema consigue un nuevo reconocimiento: se convierte en la primera canción por conseguir tres veces seguidas el número 1 en la Hot 100.

Sin embargo, estas posiciones no han sido lo único que ha ganado el hit de Carey. Ha habido más posiciones y beneficios económicos. Pero, sobre todo, esta canción ha conseguido a unir a más de millones de personas durante las navidades. Algo que se convierte en un hecho histórico, al igual que otras canciones como la de We Are the World de Michael Jackson.

All I Want For Christmas no pudo posicionarse en 1994 por publicarse dentro de un disco

La pieza ha sido coescrita y coproducida por Mariah Carey y Walter Afanasieff para incluirse dentro del cuarto álbum de estudio, Merry Christmas en 1994. El motivo de esta iniciativa fue por parte de su sello discográfico, Columbia Records, quien le pidió a la estadounidense grabar un disco navideño. Y todo esto porque había conseguido un gran éxito con la publicación de Mariah Carey (1990), Emotions (1991) y Music Box (1993).

Sin embargo, uno de los errores del lanzamiento fue que el villancico no se estrenara como un sencillo comercial, por lo que no pudo posicionarse en la lista de éxitos musicales. Aunque lograra entrar en la lista en el año 2000, bajo el puesto 83º, no fue hasta el 2003 cuando Christmas consigue ganar popularidad gracias a su aparición en la película Love actually.

Dentro de una nueva generación, tanto de oyentes como de escenario musical, la canción comenzó a crecer. El single consiguió posicionarse en el número 9 en 2017. En 2018, en el número 3. En 2019, All I Want For Christmas encabezaba la lista, coincidiendo con su 25 aniversario.

También creció en el ámbito económico. El villancico ha recaudado más de 60 millones de dólares desde que se lanzó, según un informe publicado por The Economist. Además, el primer videoclip oficial del tema supera más de 700 millones de reproducciones en YouTube.

"Ni siquiera sé qué decir"

La reacción de la reina de la Navidad era muy esperada. Ni ella se podía creer lo que publicaba la revista Billboard. “Ni siquiera sé qué decir”, ¡pero en una nota de voz! ¡La noticia más sorprendente para despertar! Os quiero!!!!", expresaba entusiasmada la artista en su perfil de Twitter. Añadía al tweet un audio suyo donde la podemos escuchar emocionada y con el buen rollo que marca la esencia de Carey.

“Can’t even know what to say” but in a voice note! The most amazing news to wake up to!!! 🎄🥳❄️💖 I love you!!!! 🦋🦋🦋🦋🐑🐑🐑🐑🐑🐑 #AllIWantForChristmasIsYou pic.twitter.com/6vcQBRxPL5 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 20, 2021

Ahora, finales del 2021, nos toca seguir disfrutando de este villancico hasta lo que duren estas fiestas navideñas. Asimismo, es imposible imaginarnos una Navidad sin All I Want For Christmas. Por lo que se confirma una vez más de que la estadounidense nos ha regalado una canción icónica. ¡Felicidades Mariah Carey!