Lotería de Navidad: 7 famosos a los que les ha tocado algún premio

El 22 de diciembre de cada año se celebra en España el sorteo de la Lotería de Navidad. Una tradición a la que prácticamente todos los españoles se apuntan, entre los que se incluyen celebrities a las que les ha sonreido la suerte y se han llevado parte del botín.

En este 2021, la celebración ya ha dejado un montón de situaciones divertidas que recopilamos en los mejores memes, así como un momentazo viral que ha traido a un invitado totalmente inesperado a la retransmisión de TVE. Y, por supuesto, ya se están repartiendo premios que, como decimos, se los han llevado rostros muy conocidos en años anteriores.

Estos son 7 de lxs famosxs a los que les ha tocado algún premio, desde Soraya de Operación Triunfo hasta la Reina Letizia:

Soraya

Todxs conocimos a Soraya Arnelas en la cuarta edición de Operación Triunfo, en 2005. Pero lo que quizá solo sabrán sus fans más fieles es que compra Lotería de Navidad en las ciudades donde hace sonar su música. Un año la suerte estuvo de su lado y uno de sus décimos resultó ser el segundo premio.

Soraya se llavó un segundo premio / Pablo Cuadra/Getty Images

Mercedes Milá

Tuvo lugar hace 15 años, en 2006, cuando la empresa en la que Mercedes Milá trabajaba por aquel entonces fue agraciada con uno de los premios. Es decir, ella y sus compañeros vivieron unas navidades muy felices.

Carlos Sobera

El caso de Carlos Sobera es el más habitual entre los españoles. Y es que el actual presentador de First Dates se hizo con 300 euros, una cantidad muy lejana a las estratosféricas cifras que poseen los primeros premios.

Carmen Lomana

Sorprendente lo de Carmen Lomana. Ella misma reconoce que no se vuelve loca con la Lotería de Navidad: dice que nunca se acuerda de comprar los décimos. No obstante, uno de los que poseía resultó agraciado... pero no lo cobró.

Isabel Gemio

A pesar de que no se gasta un dineral en la lotería, la presentadora y periodista Isabel Gemio ha confesado que le tocó un pellizco, sin desvelar la cantidad exacta.

Nacho Guerreros

Todxs lxs amantes de la televisión de nuestro país conoce a Nacho Guerreros por su papel de José María en Aquí no hay quien viva y Coque en La que se avecina. No obstante, para llegar a este lugar le vino de perlas el gordo que cayó en su Calahorra natal, el cual su padre compartió con él.

El gordo cayó en Calahorra hace unos años... y Nacho Guerreros fue uno de los afortunados / Pablo Cuadra/Getty Images

La Reina Letizia

La Reina Letizia no es fan de los juegos de azar, pero un décimo que le regalaron con la fecha de su boda con Felipe tuvo premio: 12.000 euros. Lo que hizo con el dinero fue lo más comentado de esta casualidad de la Lotería de Navidad.