Gal.la, de ‘La isla de las tentaciones’, se opera el pecho y se compara con sus compañeras

Si hay algo que caracteriza a muchas de las concursantes de reality es que, una gran mayoría, luce un cuerpo de escándalo que, en muchas ocasiones, es fruto de algún retoque en quirófano.

Cuando se estrenó la cuarta edición de La isla de las tentaciones, llamó la atención que Gal.la no entrara dentro de ese perfil de chicas. Claro que ha cambiado pronto de idea. No es que no quisiera operarse, sino que no lo había podido hacer hasta ahora.

Pasar por el quirófano es una idea que le llevaba tiempo rondando por su cabeza como ha confesado ella misma en un vídeo de mtmad. Y ha puesto solución para lo que ha viajado a Madrid.

Reconocía dos cosas. Por un lado, que estaba muy nerviosa ante la intervención y, por otro, que le daba mucha vergüenza tener que hablar mirando a una cámara. “Voy a hacerme un aumento de pecho”, anunciaba.

El antes de la intervención

Nos ha ido mostrando todo el proceso desde su llegada a la clínica donde lo primero que le han dicho es que se tenía que quitar la ropa y todo lo metálico que llevase puesto. Ahí ha llegado su primera duda. “Tengo una duda, la verdad, no sé si me tengo que quitar el piercing de la lengua porque nunca me lo he quitado y me da miedo que se me cierre, con lo que me gusta a mí sacar la lengua en mis vídeos”, explicaba.

“A mí me gusta mucho mi pecho, la verdad, pero lo hago porque me gustaría que fuera más grande, pero a mí, la forma de mi pecho me encanta. Nunca es que haya tenido complejo y fuera algo que tuviera que hacer sí o sí, pero creo que ahora que he dado el paso es algo que me apetece mucho”, explicaba.

Aseguraba que le había pedido al cirujano que fuera algo muy natural, “que no viera un bulto aquí delante que no me gustara el día de mañana. Le he pedido que sea lo más natural posible, además, además, yo soy también pequeña, si me pongo algo grande iba a quedar feísima”.

Ya puestos confesó que ella se había puesto labios, no porque no le gustaran sino porque se podían mejorar. Es el turno del pecho e insiste que no lo hace porque esté acomplejada.

En comparación con sus compañeras de la isla

“Ahora que he estado en la isla y he visto el pecho de mis compañeras y tres de ellas lo tienen operado, creo que cada una tiene su esencia. Sí es verdad que el pecho de Rosario a mí me parece muy grande para mí, pero me parece que a ella le queda muy bonito, le queda perfecto en el cuerpo. Creo que con los dos con los que yo me podría visualizar mejor son con el de Sandra y el de Tania. Sí es verdad que lo de Tania fue una operación reciente y lo tenía todavía más arriba de lo que a mí me gustaría, pero, por ejemplo, a mí el de Sandra me parece precioso y creo que, en un tamaño un poquito más pequeño para mí, me podría quedar muy bonito”, explicaba sobre sus compañeros.

Reconoció que le daba miedo coger adicción a las operaciones pese a que está muy contenta con su cuerpo. Asegura que tienen que pasar muchos años para volver a pasar por un quirófano para repetir algo así.

En una continua contradicción, unas veces asegura que se haría muchas cosas y, otras, sin embargo, se acepta tal y como es y asegura que se quiere así.

“Todas mis compañeras se sorprendieron mucho cuando les dije que quería operarme el pecho porque todas coinciden en que tengo un pecho muy bonito y si fueran ellas me dijeron que no se lo operarían, pero yo es algo que sí quiero hacer”, seguía explicando.

El después de la intervención

La madre de Gal.la también ha salido en el vídeo para explicar que su hija, desde hace mucho, siempre le había dicho que quería operarse el pecho.

Finalmente, después de todas las indicaciones del equipo médico, ha enseñado el resultado. Parecía un poco preocupada porque ella se veía más pecho del que luego veía frente a un espejo, pero ha reconocido que está encantado con el resultado.

Ahora tiene que recuperarse y pasar el post operatorio, pero seguro que no tardamos en ver su nuevo escote.