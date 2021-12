‘La Isla de las Tentaciones 4’: Una escena de sexo explícito divierte a las chicas: “No sabe, es que no sabe”

Las cosas del amor son complicadas y nos lo recuerdan programas como La Isla de las Tentaciones. Parece complicado ir a la isla y no ser testigo de alguna infidelidad, lo que cambia, es la manera de reccionar antes unas imágenes en las que te muestran a tu pareja siendo desleal. Decepción, tristeza, ira, rabia... la gama de emociones es bien diversa, pero la que nos ha sorprendido esta semana es la de la diversión. Una escena de sexo explícito a desatado la risa de todas las chicas en su hoguera.

Sentadas en grupo para ver las imágenes de sus chicos, Zoe, Tania, Rosario, Sandra y Gal·la vivieron una hoguera de lo más variada. Del llanto pasaron a la preocupación, y de la preocupación… A la risa más absoluta. Un hecho apenas visto en el reality, pero que ni si quiera la participante a la que iba dirigido ese vídeo afectó demasiado. La razón, debido a las carcajadas de todas, es difícil de entender.

De este modo, Gal·la empezaba viendo unas imágenes de su chico besándose con una tentadora, hasta que después subía la temperatura y les veía debajo de la sábana de su cama. Compartió risas con sus compañeras, para luego cambiar su estado anímico por el de enfadada.

Abanico de emociones

Mientras que Zoe comentaba "no sabes, que no sabe" en deferencia a los movimientos que se podían adivinar entre las sábamas. Gal·la cambió radicalmente e incluso parecieron sentarle mal las risas de sus compañeras. quizá porque las imágenes de infidelidad de su chico le habían dolido más de lo aparente. Algo muy incoherente por su parte, pues ha seguido el mismo patrón de comportamiento dentro de la isla, como le recordó Sandra Barneda.

La noche anterior, había dormido con Miguel en Villa Paraíso, y aunque sin sobrepasar los límites de su novio, o ex novio, lo cierto es que su tonteo también ha sido más que evidente. De ahí que no todo el mundo entienda que repitiera tan vehementemente eso de "me da asco y ojalá lo vean pronto mi familia y la suya porque se le va a caer la cara de la vergüenza. Creo que no es consciente y es que, me da un asco".

Defendió su comportamiento explicando que su atracción por Miguel se había dado desde el principio y ella intentó frenarlo, cosa que a Nico no le ha sucedido. No dudó en admitir que a su chico le da vergüenza hablar de sexo y que en el programa le está sucediendo todo lo contrario porque se cree alguien que no es.

Este suceso nos deja claro que nunca se sabe cómo va a reaccionar una persona ante las cosas del amor.