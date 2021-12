Rosa López le confiesa a Jesús Vázquez cuál es su dieta perfecta

Rosa López se ha reunido con Jesús Vázquez en su espacio de mtmad dedicado al fitness. El presentador le ha recordado hace 20 años cuando apareció en escena gracias a Operación Triunfo y tenía sobrepeso, algo que ha reconocido la cantante.

“Una de las cosas que me frenaba para abrirme al mundo no era físico, que también, por supuesto, pero apartaba todo de mí, psicológicamente, y físicamente también”, confesaba dejando claro que el sobrepeso no es sólo una cuestión física.

Reconoce que en aquel momento se cruzó con gente que la ayudó mucho. “No tenía ni idea de cómo pedir ayuda, ni yo misma creía en mí. No pensaba que se podía lograr conseguir eso que tú quieres que es sentirte bien, ya no más delgada, sino sentirte fuerte”, reconoce sobre lo que le sucedía.

Cuestión de mente

No fue una experiencia fácil debido a su peso. “El tema de los showrooms, lo pasaba fatal. Tener que desnudarme delante de una estilista, saber que no hay talla para mí, aquello era traumático por donde lo miraras. El simple hecho físico, superficial, de estar más gordita, me limitaba muchas cosas a nivel emocional, psicológico… terrible”, confiesa.

También es consciente de que lo suyo no era una cuestión de salud. “Hay personas que realmente están enfermas, que no pueden bajar de peso por tiroides, por una enfermedad importante, lo que yo te puedo decir de mi caso es que era obesidad, pero era una obesidad provocada por unos malos hábitos, una mala alimentación, una vida sedentaria, una autoestima baja”, enumera sobre las circunstancias que la llevaron al sobrepeso.

El tema del peso no es sólo físico, reconoce que hay una gran carga mental. “Todos somos gorditos y delgados en la cabeza. Simplemente hay que tomar conciencia y para tomar conciencia hay que tener información. Lo bueno es que cuando vas cogiendo velocidad crucero te puedes permitir el lujo de vivir porque sí es verdad que cuando tú quieres un cambio en tu vida tiene que haber un ‘hasta aquí’”, explica.

Ella lo hizo y llegó a perder 40 kilos, aunque con la pandemia se dejó un poco, “estoy otra vez encaminada. Sé lo que tengo que hacer. Una pandemia, fallecimiento de seres queridos, mil cosas. Del cielo para abajo, todos tenemos los mismos problemas”.

La dieta perfecta

El tema central del programa de Jesús Vázquez era el de la dieta perfecta y la cantante lo tiene claro. “Para otra persona la dieta perfecta es un donut o un bollo. Yo creo en las personas. Eres tú el que marcas tu propia dieta para todo. No hay dietas milagro. Yo no creo en las dietas, yo creo en las personas y en las circunstancias. Y la dieta perfecta es la que a ti te haga sentir bien”, asegura.

“Por ejemplo, yo no como carne, ni como pescado y llevo así años. Siempre he pensado que hay que comer de todo y lo sigo pensando, pero sí que estoy haciendo lo que me sienta bien. Por eso digo que una persona no puede hacer lo que otra persona hace. Yo hago lo que a mí me sienta bien”, intenta explicar.

No dudó en reconocer que ella empezó a ser vegana sin tener mucha idea y que lo fue durante cinco años. “Me acuerdo que el primer año me hice un análisis de sangre y me asusté porque pensaba que ser vegana era simplemente quitar la carne, quitar el pescado… me faltaba información de que, si quitas ese tipo de proteína animal, tienes que meterla. La información es importante”.

Ahora está estupenda, tiene controlado el tema nutricional y ha abandonado el sedentarismo y, lo más importante, se siente bien consigo misma.