El duro momento de Rosa López tras ‘OT’: “Tuve que vender todo lo que conseguí”

En 2001, España conoció a toda una generación de increíbles cantantes gracias a Operación Triunfo. La primera edición del talent show nos trajo a Chenoa, David Bisbal, Bustamante y, por supuesto, a la ganadora: Rosa López.

La artista andaluza de tan solo 20 años se hizo con la primera posición del concurso, lo que le permitió participar en Eurovisión del año siguiente, 2002, y adquirir una fama que pocos meses antes no se podría ni imaginar.

No obstante, en una reciente entrevista a Semana, ha confesado el duro momento que atravesó tras salir victoriosa del programa de televisión. Después de dejar la Academia, Rosa tuvo que enfrentarse a una delicada situación económica: "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chalé en Granada... Todo eso que conseguí lo tuve que vender en una época de mi vida".

Los lujos que suelen acompañar a los famosos tuvieron que quedarse en un segundo plano, y comenta que ahora vive en "un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca".

Eso sí, no hay dinero que pueda pagar todo lo que ha aprendido en estos 20 años y, sobre todo, las personas que ha conocido por el camino: "Pienso que no lo voy a poder pagar con nada. No podría pagar las amistades que tengo, la suerte que he tenido con mi trabajo o todo lo que he aprendido".

Momento sentimental inmejorable

Esa frase que tanto escuchamos, "el dinero no da la felicidad", funciona a la perfeccción con el momento sentimental de Rosa López: es inmejorable. Lleva ya dos años con Iñaki García, a quien conoció en un concierto de Marta Sánchez, y está deseando dar el siguiente paso: "Quiero que mi novio me pida ya matrimonio".

A pesar de que lo de pasar por el altar nunca había estado entre sus planes principales, la historia ha cambiado desde que comparte su vida con su actual pareja. "A mí lo de casarme siempre me ha dado igual, pero ahora me casaría en mi nueva casa que quiero encontrar en Madrid. Si me tengo que casar, me caso. Estoy muy enamorada y quiero una vida con él", ha comentado.