María Pombo, Chiara Ferragni y Jennifer López coinciden: esta es la manicura que llevaremos esta Navidad

¿Ya tienes hecha tu manicura de Navidad? Aunque siempre han sido importantes desde hace unos años la relevancia de las uñas en los looks ha ido incrementándose. Tanto es así que las celebrities e influencers de todo el mundo dedican horas y horas de stories en Instagram a mostrar las manicuras que se hacen para cada uno de sus eventos. Llegando incluso, como es el caso de María Pombo, a generar mucha más expectación sobre sus uñas que sobre muchos de sus outfits.

Pues bien, como no podía ser de otra manera, las celebrities nacionales e internacionales ya han ido mostrando cuáles ha sido sus elecciones en lo que respecta a su manicura de cara a Navidad y han dejado una cosa bien clara: este 2021 la purpurina es la reina y no se lleva en los vestidos, se lleva en las uñas.

En nuestro país han dictado sentencia tanto la propia María Pombo como la influencer afincada en París Alexandra Pereira e incluso Makoke. Todas ellas —referentes de la moda en España aunque con públicos muy distintos— han optado por el glitter para añadir un toque especial a los looks que lucirán en las cenas de Nochebuena y Nochevieja . Eso sí, lo han hecho escogiendo diseños distintos.

Las uñas de María Pombo, Alexandra Pereira y Makoke. / Instagram María Pombo, Alexandra Perira y Makoke

La pequeña de las hermanas Pombo ha escogido una manicura uniforme con un fondo azul y purpurina plateada por encima. Alexandra Pereira ha optado por el negro con brillantina y por último, Makoke ha escogido el rojo típico de la Navidad y le ha puesto una nota de contraste con purpurina dorada en una de sus uñas.

Las grandes it girls llevan purpurina: incluidas Jennifer López y Chiara Ferragni

Más allá de nuestras fronteras, para cerrar 2021, también apuestan por el glitter en las uñas la italiana Chiara Ferragni, que ha escogido el burdeos para sus looks de Navidad, e incluso la gran creadora de tendencias de Estados Unidos: la mismísima Jennifer López.

Las uñas de Chiara Ferragni Jennifer López / Instagram Chiara Ferragni y Tom Bachlik

Eso sí, la intérprete de On the flloor ha sido la más sutil de todas estas celebs y ha escogido para una de sus últimas apariciones públicas una manicura en tonos nude con purpurina que, sin duda, está en corcondancia con lo que se espera de unas uñas navideñas y que combinaba a la perfección con tanto con el vestidazo azul cielo que lució en la parmier de The Tender Bar

Jennifer López luciendo vestidazo y manicura en la premiere de 'The Tender Bar'. / Getty Images

Laura Escanes y Alba Díaz apuestan por la versión "candy"

Las uñas de Alba Díaz y Laura Escanes. / Instagram Alba Díaz Martin y Laura Escanes

Como la purpurina no es apta para todos los públicos algunas influencers de nuestro país han optado por otro tipo de manicura con el mismo o más espíritu navideño. Tanto Laura Escanes como Alba Díaz están dando la bienvenida a las fiestas con unas uñas decoradas cada una de forma distinta en las que podemos ver diseños que recuerdan a los caramelos de fresa y nata, gorritos de Papá Noel e incluso algunos adornos pegados.