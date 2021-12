After the fall, el fps de acción cooperativa en realidad virtual que ha sorprendido este final de año

El pasado 9 de diciembre vió la luz After the Fall, el FPS de acción cooperativa de realidad virtual en Meta Quest 2, PlayStation VR y Steam. El juego ha sido desarrollado por Vertigo Games (Koch Media), responsable de juegos como Arizona Sunshine.

Este título une a los jugadores de todas las plataformas en una intensa acción cooperativa para 4 jugadores y PvP a través de los restos congelados de una ciudad de Los Ángeles inspirada en la década de 1980. ¡Se abre la veda de la cacería! Reuníos para estas fiestas a través de la vertiente cooperativa de 4 jugadores en realidad virtual

El lanzamiento es solo el principio. Vertigo Games ha revelado los detalles de la primera Temporada Frontrunner, que estará disponible de forma gratuita para todos los jugadores como parte de la Edición de Lanzamiento de After the Fall, e incluye cuatro nuevos mapas entre los que se encuentran la Carrera de la Cosecha de "Hollywood Boulevard" y la arena PvP "Warehouse", nuevos modos de juego, armas y dispositivos, características para los jugadores y mucho más. Además, Vertigo Games tiene previsto seguir ampliando el mundo de After the Fall para todos los jugadores.

"El mundo en el que empezamos a desarrollar After the Fall antes de la pandemia y el mundo en el que lo lanzamos ahora, no podrían ser más diferentes. También lo son los juegos de Realidad Virtual. Ha pasado de ser un nicho de mercado a uno que está preparado para ir a lo grande" ha afirmado Richard Stitselaar, CEO de Vertigo Games. "Nuestras ambiciones han crecido con él. After the Fall ofrece a los jugadores de Realidad Virtual la oportunidad de conectarse con amigos nuevos y viejos a través de las plataformas, formar un equipo y comenzar su viaje. Y el lanzamiento es solo el principio. Tenemos previsto ampliar el mundo de After the Fall para todos los jugadores con más contenido y características durante mucho tiempo".

Con un intenso modo cooperativo para 4 jugadores, After the Fall ofrece un juego cooperativo repleto de acción, creado desde cero para la Realidad Virtual. Comenzando en un espacio compartido con hasta 32 jugadores en todas las plataformas, los jugadores se adentrarán en los vestigios de una ciudad de Los Ángeles posapocalíptica en escuadrones de cuatro, empuñando armas con movimientos reales. Para adelantarse a sus enemigos y alimentar la supervivencia de la humanidad un día más, los jugadores buscan en la ciudad de Los Ángeles infestada de muertos vivientes, con nuevos descubrimientos acechando en cada esquina. Cuando están preparados, el competitivo Tundradome les aguarda.

Característiscas clave de After the Fall

Juega solo o une tus fuerzas con otros jugadores sin interrupciones en una campaña a través de un mundo posapocalíptico e infectado en RV. Descubre, rebusca y sobrevive en las ruinas cubiertas por la nieve e infestadas de Snowbreed de una ciudad de Los Ángeles posapocalíptica que se detuvo en unos años 80 alternativos.

Sobrevive a hordas sin precedentes, lucha de manera táctica para derrotar a los enemigos especiales y piensa rápido mientras te preparas para enfrentarte a unos impresionantes jefes. Descubre tu estilo de combate: diseña, mejora y blande una gran variedad de poderosas armas y desata increíbles poderes, desde el control de masas a la manipulación de los Snowbreed, todo con movimientos reales.

Estas criaturas, llamadas Snowbreed, son monstruos terroríficos y feroces que se mueven en hordas, como una manada de lobos, esperando a atacar. Con los controles de movimiento de PlayStation VR junto a los mandos PS Move, o el mando pistola de PS VR, After the Fall hará sentir a los jugadores como los héroes de acción de los 80 mientras se sumergen en vertiginosos combates con movimientos realistas.