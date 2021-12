Life is Strange True Colors, ya disponible en Nintendo Switch

La versión para Nintendo Switch de Life is Strange: True Colors ha sido optimizada para esta plataforma, con gráficos y rendimiento perfeccionados, para que podamos meternos de lleno en este thriller sobrenatural que ha sido galardonado recientemente con el premio Golden Joystick al juego con la mejor narrativa.

Así lo ha confirmado Square Enix que ha presentado el videojuego en formato digital en Nintendo Switch Life. Se trata de la entrega más reciente de la saga que ya puede disfrutarse en modo portátil tras la descarga en formato digital del título. Para el formato físico habrá que esperar hasta el 25 de febrero de 2022.

En esta premiada aventura narrativa nos meteremos en el papel de Alex Chen, una joven con una habilidad secreta para absorber y manipular los sentimientos de los demás. Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño.

Life is Strange: True Colors también fue nominado en las categorías de mejor interpretación, mejor narrativa y juego de mayor impacto en The Game Awards por un jurado compuesto por distintos medios periodísticos especializados en la industria de los videojuegos.

Este nuevo título de la serie Life is strange es obra de Deck Nine Games, los desarrolladores de Life is Strange: Before the Storm, en colaboración con Square Enix External Studios. Interpretada por la actriz en alza Erika Mori mediante la tecnología de captura de movimientos, en este juego viajaremos a Haven Springs con Alex Chen, que siempre ha ocultado su maldición: el poder de la empatía extrema, una habilidad sobrenatural para sentir, absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás, que percibe como auras de colores.

¡Life is Strange: True Colors es el nuevo juego de la saga que nos presenta una nueva protagonista, nuevos poderes y una historia oscura!

¡No os perdáis el tráiler!#SquareEnixPresents pic.twitter.com/I81gkrv7Sz — Koch Media España (@KochMedia_es) March 18, 2021

Una nueva aventura de una saga que ha recibido excelentes críticas a nivel internacional, cuyo nexo fundamental radica en las diferentes perspectivas que el usuario deberá tomar ante las situaciones narrativas que se proponen. Las emociones, las expresiones y los sentimientos son los protagonistas de la nueva historia

En esta entrega el estudio de desarrollo ha utilizado la tecnología de captura de movimiento con el objetivo de ofrecer el mejor aspecto visual de la saga hasta la fecha. Para dar vida a los nuevos rostros se rodó simultáneamente la captura de cuerpo completo a la par que el doblaje, con el fin de lograr una experiencia narrativa aún más rica y llena de matices.

En cierta medida el desarrollo tiene grandes similitudes con las series de televisión, comparten el mismo ADN, que intentan captar la atención del espectador en todo momento, al tiempo que supone una mayor carga para los actores y el propio director del juego.

Cada segundo de animación cinematográfica está hecho a medida para ese momento, y la historias se cuentan a través de cada gesto, cada encogimiento de hombros, cada movimiento de los ojos. El resultado es increíblemente envolvente y convincente; no hay animaciones de biblioteca, sólo los actores que actúan a través de la narrativa.