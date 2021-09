Life is Strange True Colors, la mejor y mayor aventura de la saga

Life is strange se ha convertido en una de nuestras franquicias favoritas. Nos encantan los juegos de aventura gráfica y en eso esta saga ha crecido exponencialmente en los últimos 6 años desde el lanzamiento de la primera entrega. Ahora, de la mano de Deck Nine Games, los desarrolladores de Life is Strange: Before the Storm, en colaboración con Square Enix External Studios, llega Life is Strange: True Colors que está disponible desde el 10 de septiembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Una nueva aventura de una saga que ha recibido excelentes críticas a nivel internacional, cuyo nexo fundamental radica en las diferentes perspectivas que el usuario deberá tomar ante las situaciones narrativas que se proponen. Las emociones, las expresiones y los sentimientos son los protagonistas de la nueva historia

En esta entrega el estudio de desarrollo ha utilizado la tecnología de captura de movimiento con el objetivo de ofrecer el mejor aspecto visual de la saga hasta la fecha. Para dar vida a los nuevos rostros se rodó simultáneamente la captura de cuerpo completo a la par que el doblaje, con el fin de lograr una experiencia narrativa aún más rica y llena de matices. En cierta medida el desarrollo tiene grandes similitudes con las series de televisión, comparten el mismo ADN, que intentan captar la atención del espectador en todo momento, al tiempo que supone una mayor carga para los actores y el propio director del juego.

Cada segundo de animación cinematográfica está hecho a medida para ese momento, y la historias se cuentan a través de cada gesto, cada encogimiento de hombros, cada movimiento de los ojos. El resultado es increíblemente envolvente y convincente; no hay animaciones de biblioteca, sólo los actores que actúan a través de la narrativa.

El argumento de Life is Strange True colors

Alex Chen esconde su maldición: la habilidad sobrenatural de absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás. Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño.

Alex tiene una sensibilidad sobrenatural a los estados emocionales de los demás. Y no es sólo la capacidad de leer o ser consciente de las emociones de los demás. Si la gente que la rodea está sintiendo rabia, o pena, o terror, la emoción abruma a Alex y ella también la siente. Eso le da una conexión empática con esa persona y le da una visión de lo que está motivando o le está pasando.

Hasta el momento esto ha supuesto una maldición y la ha alejado de los demás, actuando de forma que la gente que la rodea no entiende y probablemente condena. La historia en la que se sumerge el jugador es la de Alex aprendiendo cómo aceptar esta maldición, a través de las dificultades, y hacer algo bueno con ella. Y al hacerlo, hacer las paces con quien realmente es.

Cuando su hermano muere en un extraño accidente, Alex debe aprender a controlar su poder sobrenatural de empatía para destapar los secretos que le impiden saber la verdad. La aventura de Alex, su poder y su futuro están en manos de los jugadores.

Temática LGBTQI+

Life is Strange siempre ha sido una franquicia orientada a abordar problemas sociales, particularmente aquellos que rodean la identidad y la sexualidad, y contar historias que piden a los jugadores que se involucren con estos problemas de manera significativa y estimulante. Life is Strange: True Colors busca continuar con este legado llevando a los jugadores a la primera línea de un nuevo tipo de batalla, la batalla por amarse a sí mismo cuando al mundo entero parece no importarle.

Aunque Alex puede encontrar romance en Haven Springs, ese romance pasa a un segundo plano en su historia, dejando espacio para el tipo de autodescubrimiento que necesita para crecer realmente. La primera entrega de Life is Strange hizo grandes avances en cuanto al desarrollo de personajes e historias queer en los videojuegos, y ahora ese trabajo prosigue al tener una protagonista queer en un juego que aborda temas más allá que a quién elige amar.

Actualmente, la representación en los juegos es mejor de lo que nunca ha sido. Estamos viendo más protagonistas que son mujeres o personas de color que nunca, y los juegos están explorando historias, temas y escenarios cada vez más diversos, y son los mismos jugadores los que buscan juegos interesantes y diversos que tocan temas con los que ellos mismos tienen que lidiar en la vida diaria.

Pero este progreso ha sido una dura lucha tanto por parte los desarrolladores como de los jugadores. Mientras los estudios sigan comprometidos a contar nuevas historias desde nuevas perspectivas, y los jugadores sigan interesados en experimentarlas, el futuro de una buena representación en los videojuegos será brillante, y esperamos que la historia de Alex solo se sume a ese progreso.

Los videojuegos son un medio totalmente inmersivo, y esto nos permite explorar el mundo interior de los personajes, preocuparte por ellos e involucrarte en su historia con una profundidad que otros medios visuales a veces no pueden. Los videojuegos dejan caer al jugador directamente en los zapatos de un personaje, logrando que vea el mundo y los eventos que tienen lugar en él desde su perspectiva.

Los juegos de aventuras narrativas en particular van un paso más allá al pedir a los jugadores que respondan al mundo que los rodea como creen que lo haría el personaje. A través de los videojuegos podemos probar las alegrías, los triunfos, los prejuicios y los miedos de otra persona de una manera que nunca podríamos en la vida real. Creo que la representación es tan importante en los videojuegos porque tienen un gran potencial para conectar al jugador con un personaje que puede tener diferencias cruciales con ellos.

Los videojuegos intentan proporcionar nuevas y estimulantes visiones de los problemas que nos rodean a todos, la realidad es que solo somos humanos y no somos perfectos. El objetivo es crear historias y experiencias que puedan aumentar nuestra comprensión mutua y fomentar más empatía y amabilidad en el mundo, con un esfuerzo constante por escuchar siempre a la comunidad de fans, y de aprender de cada proyecto para hacer que el próximo sea mejor.