Laura Escanes entra en un debate sobre por qué no enseña la cara de su hija en su felicitación navideña

Seguro que más de uno se ha hecho una foto familiar navideña para felicitar estas fiestas a amigos y conocidos. Laura Escanes, desde luego, ha sido una de ellas. Árbol de Navidad y su pequeña Roma vestida para la ocasión con un vestido que como ella ha informado lo ha comprado en Disney.

“Hoy hemos hecho nuestra postal navideña y también tenemos una versión para vosotros ❤️ Felices fiestas🎄 y sobre todo mucha mucha salud”, escribía junto a la imagen dejando claro que es diferente a la foto familiar que han repartido entre los suyos.

Y la diferencia está en que en esta pública no muestra la cara de su pequeña. Algo por lo que sus seguidores le han preguntado. “Pero por qué no enseñan su carita? No hay que esconderla”, comentaban en su Instagram.

Las explicaciones de Laura

Ella no ha dudado en dar explicaciones. “Porque es menor de edad y no porque sus padres sean conocidos, ella tiene que serlo y ser reconocida por la calle 🥰 es nuestra manera de protegerla de las redes sociales y que pueda tener una vida normal sin que la reconozcan por la calle si no va con nosotros ☺️”, respondía a la pregunta.

Un tema que siempre crea polémica y que en esta ocasión ha generado un debate. “Si la reconocen es igual, yo creo q no pasa nada y mira Edurne. Pero bueno, lo respeto. Si vosotros no queréis...”, insistía la misma seguidora.

“Bajo mi punto de vista, no da igual. Si ya me incomoda a mí, que soy adulta y lo he decidido así, estar con mi familia que no sale en redes y escuchar cuchicheos o que me hagan fotos en un restaurante ‘disimulando’… no quiero imaginarme cómo sería para un niño o un adolescente que le ha venido de rebote…”, insistía en explicar la influencer.

Debate

Y como ocurre en este tipo de decisiones siempre hay puntos de vista y no han dudado en compartir algunos.