Adele pone música al reencuentro más de película de Tania y Alejandro en ‘La isla de las tentaciones’

En las últimas semanas hemos visto a Alejandro pasarlo muy mal viendo el acercamiento de su chica, Tania, con Stiven en La isla de las tentaciones. Escucharla decir que, si tuviera que abandonar la isla en ese momento lo haría sola, le provocó un estado de nervios que llegó a colapsar incluso, a Sandra Barneda.

El programa les daba la oportunidad a los chicos de elegir a uno de ellos para reencontrarse durante unos minutos con su chica y optaron por que lo hiciera Alejandro. En el último programa pudimos ver ese encuentro.

Sandra se encontró con ambos en la playa. Primero con Tania a la que preguntó qué esperaba ver de Alejandro. “Espero ver en su mirada que me sigue amando y luego me gustaría que mejorara ciertas cosas, la verdad, que para mí son muy importantes: El respeto hacia mí, le pido respeto hacia mí”.

Antes de producirse el encuentro, Sandra les dejó muy claras las normas. La pareja iba a verse durante tres minutos a través de un cristal sin poder tocarse ni hablar. Tendrían que decírselo todo con la mirada y sus gestos.

“Voy a dejar un poco la ira y el dolor que tengo, porque lo tengo, y voy a guiarme por el corazón. Voy a decirle lo que siento por ella, que confíe en mí, que yo voy a confiar en ella”, decía Alejandro antes de su encuentro.

“Lo primero que quiero es abrazarla, darle un beso y decirle todo lo que la quiero”, decía sin saber todavía que había normas para ese encuentro que iba a imposibilitar todo eso.

Reencuentro de película

A modo de película romántica, vimos cómo Alejandro corría por la playa al encuentro de su chica mientras sonaba Someone like you de Adele, ¿podía ser más romántico?

Lo de no hablar les costó, y se les llegó a escapar alguna frasecita, pero inevitable. El primero fue Alejandro que le dijo a su chica lo guapa que estaba después de tocarse el anillo para decirle que seguía queriendo casarse con ella.

También le dijo lo mal que lo estaba pasando, incluso se quitó la camisa para que viera el peso que había perdido. Ella, por su parte, le repetía que la boca le estaba perdiendo y que hablara bien de ella. “Me estás fallando”, le llegó a decir a su chico.

Alejandro no lo entendió y le replicó diciendo que en todo caso le estaba fallando ella con Stiven. Ella le recordó que a quien amaba era a él. “Eres lo más bonito de mi vida, lo más bonito eres tú”, le llegó a decir Alejandro antes de que ella tuviera que darse la vuelta para marcharse.

El análisis posterior

Luego tocó volver cada uno a su villa y analizar lo que había pasado. “Estoy mal, estoy descolocada. Al ver a Alejandro me esperaba olvidar todo lo que vi en la primera hoguera y me he dado cuenta de que no lo he olvidado. Él creo que no es consciente de lo que ha hecho y no me ha pedido disculpas y eso es lo que realmente me preocupa”, decía ya en soledad.

“Yo sabía que me quería, se lo he visto en los ojos”, era la conclusión que sacaba Alejandro que no entendía por qué Tania le había dicho que se le iba la boca. Es consciente de que su chica no va a dejar de tener citas con Stiven, pero, “no va a sentir por él lo que siente por mí. Es que lo nuestro ha sido muy bonito desde el minuto uno y ella lo sabe”.

Veremos si realmente esta pareja logra superar el programa y sale junta de la isla.