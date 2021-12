‘La isla de las tentaciones 4’ tendrá una nueva hoguera de confrontación con Darío y Sandra como protagonistas

La isla de las tentaciones está de lo más emocionante y el futuro de las parejas es todavía bastante incierto. Tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos, la hoguera de Álvaro con su suegra al lado.

Juntos verán imágenes del comportamiento de Rosario. “¿Qué tienes que decir ahora?”, le pregunta su yerno después de ver, previsiblemente, las pruebas de la infidelidad de su hija. “Que disfrute, ¿qué quieres que te diga?”, es la respuesta de la madre.

“Pues que disfrute, pero a mí me pierde”, aseguraba Álvaro que a veces se olvida de que él ha tenido el mismo comportamiento que su chica.

La hoguera de las chicas

“¿Se puede ser tan ordinario, por favor? A mí se me cae la cara de vergüenza”, son las palabras de Rosario tras ver algunas imágenes de su chico. Parece que en esta pareja hay poca solución a una relación que hace aguas por todos lados. La próxima hoguera de las chicas también dejará sorpresas.

“¿Sabes una cosa? A mí me encanta escuchar esto. Aquí estoy escuchando a mi pareja”, escuchamos decir a Zoe en el avance de la próxima semana. Parece que por lo menos una puede volver contenta a la villa.

“Me estoy desilusionando”, dice entre lágrimas Tania y eso que ya hemos visto su reencuentro con Alejandro que, aunque frío por su parte, parecía hablar aclarado que sigue habiendo amor entre ambos.

En cuanto a Sandra, su hoguera es diferente a la del resto. No podrá ver sus imágenes, lo harán sus compañeras por ella. Vemos como se levanta y se pone de espaldas. Cuando Sandra Barneda le pregunta qué tal ella responde que “mal, esto es muy duro”.

Y no puede quedarse tranquila después de que Rosario, tras ver las imágenes de su chico, diga: “Me quedo muerta”. Queda por ver qué es lo que han visto con Darío que les ha hecho abrir tanto la boca por la sorpresa.

También veremos a Tania y Rosario enfrentarse de cara a Simone para decirle que a las dos les ha dicho las mismas cosas. Parece que le han visto el plumero al italiano.

Momento crítico para Sandra

Y si todo esto nos parecía poco, veremos discusión en Villa Paraíso entre las chicas y a Sandra Barneda llevando allí unas nuevas imágenes en la Tablet que harán llorar a Sandra y sorprenderse teatralmente a Rosario.

Y sí, habrá hoguera de confrontación pedida por Darío. Y sí, en esta ocasión aparece Sandra. “Lo he pasado muy mal, tío”, le dice él mientras se funden en un cariñoso abrazo. “Quiero que me digas con honestidad si yo me merezco lo que has dicho de mí”, le dice Darío a su chica antes de derrumbarse del todo.

“Si es que no puedo verle así, de verdad, no puedo verle así”, aseguraba Sandra al ver a su chico tan destrozado.

Lo que no sabemos todavía es cuál es la respuesta a la gran pregunta que Sandra Barneda tiene que hacer al final de cada hoguera de confrontación.

Está claro que las emociones siguen a flor de piel en el programa y que todavía quedan muchas sorpresas por ver.