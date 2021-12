Martin Garrix repite con Matisse y Sadko en su canción ‘Won't let you go’

La música navideña está muy bien pero para un ratito... A nosotros lo que nos gusta es la electrónica y cuando las canciones nuevas llegan de la mano de estrellas internacionales como Martin Garrix, mucho más. Antes de que digamos adiós al 2021, el dj acaba de estrenar nuevo temazo: Won't let you go.

Para este hit, el neerlandés ha vuelto a contar con la colaboración de Matisse y Sadko. No es la primera vez (ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta...) que unen sus talentos. Ya lo hicieron en Together, Hold on, Forever o Mistaken y vuelven a repetir fórmula en esta canción que nos recuerda a los mejores momentos de un festival de verano.

Para ello cuentan además con la colaboración de John Martin que ponen voz a este tema dance. Tampoco es la primera vez que trabajan juntos. Hace apenas un año firmaban juntos Higher ground o Now that I've found you. Tanto unos como otros son auténticos rompepistas y rompelistas. Arrasan en los festivales y también en las plataformas de reproducción.

Won't let you go parece ser el resultado de meter todas estas colaboraciones anteriores en una batidora para generar un espectacular himno que promete sonar y mucho en las discotecas a finales de este año y en los festivales de verano que vienen en 2022.

Garrix vs Spinnin Records

Y si es buena noticia para todo el mundo que Martin Garrix haya vuelto a poner en funcionamiento su fábrica de generar hits, también es buena noticia para él la resolución de la Corte Suprema de los Países Bajos que ha ratificado que el dj es propietario máster de sus propias canciones.

Una decisión que se enmarca dentro del litigio que mantiene con Spinnin Records desde que hace unos años decidió romper unilateralmente el contrato que mantenía con esa compañía para crear su propio sello al no estar de acuerdo con algunas de las condiciones firmadas.

Ahora ese tribunal le ha dado la razón aunque parece que la batalla legal está lejos de terminar. Porque pese a que sea propietario máster de sus grabaciones, ahora será la Corte de Apelaciones quien evalúen los contratos y acuerdos firmados en 2012 y 2013 por sus canciones.