Rayden dedica unas preciosas palabras a su novia: “A mí la lotería me tocó hace medio año”

Rayden está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. El rapero se enfrenta a una nueva aventura de la mano de su canción La calle de la Llorería. Se trata de la apuesta con la que aspira a presentar a España en el Festival de Eurovisión 2022. De momento, tendrá que defenderla en el Benidorm Festival, que tendrá lugar el próximo mes de enero y de donde saldrá la canción que vaya a Turín en mayo.

Además, termine siendo él quien os represente o no, lo que es obvio es que existe muy buen rollo entre todos los candidatos y candidatas. Sin ir más lejos, tras la rueda de prensa, Rayden ha escrito el siguiente mensaje: “Gente del Benidorm Fest, ¿habéis visto el buen rollo que tenemos entre nosotrxs, incluso en mi caso tengo amigos y amigas entre los seleccionados? No soltéis odio y disfrutad con el nivel de las canciones y de calidad humana que hay detrás”

Pero no solo en la faceta profesional le sonríe la vida a Rayden. También en lo personal. El rapero lleva más de medio año con su actual pareja, la modelo Beatriz Fernández. La pareja empezó a ser vista junta en eventos a principios de verano y desde entonces son inseparables.

La preciosa dedicatoria de Rayden a su pareja

De este modo, el intérprete de La mujer cactus y el hombre globo ha querido compartir un texto muy especial dedicado a ella. Lo ha hecho este 22 de diciembre, el mismo día de la lotería de Navidad, hablando sobre la suerte que tiene de haberse encontrado con ella en el camino.

Junto a varias fotos que el propio cantante le ha echado a Beatriz durante estos meses, el artista ha escrito lo siguiente:

“A mí la lotería me tocó hace más de medio año. Ahora el regalo no sé ni cómo envolverlo. Tiene 31 años, una niña que se le sale por los ojos, una competición insana conmigo por ver quién lleva más anillos, le queda mejor mi ropa que a mí y acaba de descubrir hace poco que no necesita a nadie para ser alguien en la vida. Qué bonito y qué afortunado me siento de que decida compartirla conmigo”.

Sin duda, unas palabras que demuestran que Rayen es un auténtico poeta. Además, nos encanta que comparta con sus seguidores y seguidoras algunos de los momentos que vive junto a ella.