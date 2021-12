Chris Martin tiene claro el año en que Coldplay dejará de publicar música nueva

Pues sí. Has leído bien. La música de Coldplay tiene fecha de caducidad. Bueno, o al menos la nueva que añaden a su discografía.

Chris Martin, el líder de la banda, ha puesto final a los nuevos lanzamientos del grupo. Lo ha confesado en una entrevista en el programa Zoe Ball Breakfast Show de BBC Radio 2. "Bueno, sé que puedo decírtelo. Nuestro último álbum saldrá en 2025 y después de eso creo que solo haremos gitas. Quizás haremos algunas colaboraciones, pero el catálogo de Coldplay, como era, acabará entonces", ha confesado el artista.

Unas palabras que han pillado completamente por sorpresa a sus fans, quienes desean estar escuchando nueva música de su grupo favorito para siempre.

Coldplay es una de las bandas más emblemáticas de la historia de la música. Su repertorio discográfico forma parte del libro de esta rama artística a nivel internacional, inspirando así a generaciones de artistas que ahora también triunfan en todo el mundo.

Su primer álbum, Parachutes, vio la luz en el año 2000. Tal y como indica ET Online, tendría sentido que su último se publicase en 2025, ya que marcaría los 25 años de vida de la banda. Sin duda, sería un bonito homenaje para despedirse. Aunque ellos tienen claro que no piensan bajarse de los escenarios, pues seguirán ofreciendo sus canciones en directo en todo el mundo.

Su último disco es Music Of The Spheres, que vio la luz en octubre de este año. Incluye canciones con Selena Gomez, We Are King, BTS y Jacob Collier. Con este tracklist, Coldplay ha vuelto a demostrar que son auténticos veteranos en la industria.

Los escenarios es algo que a nuestros protagonistas apasiona. Por ello, en 2022 van a recorrer el planeta con este último proyecto. Y, literalmente, será por todo el mundo, ya que pisarán una gran cantidad de puntos geográficos.

Después de las declaraciones de Chris Martin, el único consuelo que nos queda es que de aquí al 2025 aún queda algún que otro álbum de Coldplay por llegar. Además, es indudable que su música no tiene realmente una fecha de caducidad, ya que seguirá sonando pasen los años que pasen.

Y tú, ¿te imaginas un mundo sin música de Coldplay? Nosotros tampoco. ¡Larga vida a la banda británica!