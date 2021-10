Coldplay lanza ‘Music of the Spheres’, su nuevo álbum: un viaje sideral con BTS y Selena Gómez a bordo

Ya están aquí. Los integrantes de Coldplay han finalizado su travesía por nuevos horizontes musicales y han puesto los pies en la Tierra para traernos su nuevo álbum, Music of the Spheres. Es todo un viaje sideral con las colaboraciones de lujo de BTS (My Universe), Selena Gomez (Let Somebody Go) y Jacob Collier y We Are KING en Human Heart.

Este disco contiene 12 pistas, las cuales forman un tracklist realmente original: 5 de ellas son emojis, tal y como adelantaron hace semanas. La primera de ellas es el emoticono de un planeta, y sirve como introducción antes de que Higher Power, inamovible desde hace semanas en la lista de LOS40, nos llene de energía.

Después, nos sorprenden con el pegadizo ritmo de Humankind, justo antes del emoji de estrellas, otro puente que, en sus 53 segundos, nos dirige hacia uno de los feats más esperados del álbum: Let Somebody Go.

El teclado y las voces de Chris Martin y Selena Gómez son los protagonistas de este tema más lento y emotivo. Dejar marchar a un ser querido, como su título indica y relata la letra, es tan duro como apagar todas las estrellas. "Cuando todo está mal, puedes convertir la tristeza en una canción". Puedes disfrutarla junto al resto en la app de LOS40:

Human Heart, con Jacob Collier y We Are KING, es un juego de voces de todos los participantes en el tema, los cuales se alían en un coro cósmico. Y, a continuación, llega con mucha fuerza People of The Pride, una canción con toques roqueros que supone todo un soplo de aire fresco en el ecuador del disco. Sin duda, una de las grandes sopresas de los temas que todavía no conocíamos.

Tras sendos paseos espaciales en Biutyful y el emoji del planeta, nos encontramos con My Universe, la esperadísima colaboración con BTS, donde cantan al amor libre. Además, también lanzaron recientemente un remix muy ochentero del mismo.

El icono del infinito, casi instrumental, y Coloratura ponen el punto y final a este noveno trabajo de estudio de Coldplay. Esta última canción, de más de 10 minutos de duración, es la travesía definitiva por los confines de la música que sirve para poner el broche de oro.

Su gira más ecológica, en 2022

Lo sabíamos desde hace un tiempo, cuando los integrantes de Coldplay dejaron claro que no volverían a girar hasta que no pudieran rebajar considerablemente el daño que producen los conciertos al planeta. Ahora, ya es una realidad su gira mundial más ecológica, la cual se basa en un modelo sostenible que reducirá las emisiones de CO2 y planatrá un árbol por cada entrada vendida:

De esta forma, Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland y Guy Berryman harán un tour por América y Europa que, por ahora, no tiene fechas en España. No obstante, indican que faltan actuaciones por confirmar, por lo que no podemos perder la esperanza todavía de ver este Music of the Spheres en directo en nuestro país.