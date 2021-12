Jorge Javier Vázquez asume que Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda le han robado ‘Secret Story’

Este jueves noche hemos podido ver la gran final de la primera edición de Secret Story. Luca Onestini se alzaba con la victoria y los 50.000 euros del premio. Y, además, se llevaba una novia que había logrado, como él mismo dijo, arreglarle el corazón.

El reality, a falta de algún debate, ha llegado a su fin y ya toca pensar en el próximo. A principios de enero habrá una nueva edición del formato, solo que, con novedades y, algunas de ellas, nos las han adelantado los que serán los presentadores del programa con los que Jorge Javier Vázquez contactó vía skype.

“Todo llega en esta profesión. La verdad que no pensé que había llegado tan pronto. Ya me lo advirtió Paz Padilla, todo lo que sube, baja. No pensé que tendría que hacer esto tan pronto en mi carrera profesional. Gracias a Paz por decírmelo y haber podido hacerme la idea. Carlos, ¿qué se siente al quitarme el puesto?”, le preguntaba el presentador al que creía que iba a ser su sustituto.

“Yo creo que te lo quita Toñi Moreno”, contestaba su compañero. “No jodas, ¿quién coño me ha quitado el puesto? Tres presentadores y no puedo estar en ninguno de los tres días”, se lamentaba medio en broma el presentador oficial de los realities de Telecinco.

Toñi Moreno, confinada

“Mira la voz que tengo de capitán general”, decía una Toñi con mucha afonía. “Ya empiezan a hacer efecto mis sortilegios. Qué profesional, que te has puesto las galas para la final”, bromeaba Jorge Javier.

“Yo pensaba que seguramente la única que está mala con covid, encerrada, soy yo y me ha hecho ilusión, voy a entrar en un prime time, me he puesto mis trajes, me he maquillado yo que estoy más sola que la una. Una Navidad dolorosa. Pero si quieres me levanto para que veas que voy en pijama”, decía antes de levantarse y demostrar, efectivamente que sus galas se limitaban a la parte de arriba de su cuerpo.

“Vamos a ver un reality exactamente igual que el que tenemos. Los grandes protagonistas van a volver a ser los secretos. Y la gran novedad es la que el público estaba, no solamente esperando, sino que incluso, deseando y es que los protagonistas de la nueva edición de La casa de los secretos van a ser gente de la calle, gente normal, anónima, que no conocemos”, informaba Sobera.

Un casting sorprendente

“Yo todavía no sé con qué anónimos nos vamos a encontrar, pero te puedo decir algo que me dijo el fotógrafo que está haciendo las fotografías a los futuros concursantes. Me dijo: ‘Si fuera por mí, por el casting que estoy viendo, yo entraba ahora mismo en la casa’. Y eso me gustó. Me dijo: ‘Va a ser increíble, son muy distintos y van a sorprender’. Eso me dijo alguien que ya sabes que no mienten, Jorge, porque no tienen ningún compromiso”, aseguró Sandra Barneda.

Toñi Moreno explicó que cuando fue toda ilusionada a grabar la promo del programa, le hicieron un test y dio positivo en covid. “Todavía no he trabajado y ya está perdiendo Vasile dinero conmigo. Me tuvo que poner una ambulancia para mandarme a Sevilla de vuelta. Tengo que hacerlo bien”, narraba la nueva presentadora de Secret Story.

Aun así, ha tenido tiempo de enterarse de alguna cosilla del reality que va a presentar. “Me han dicho que el premio del secreto, de la bola, es muchísimo más cuantioso y que los secretos son la caña de España”, compartió.

Jorge Javier lamentó lo que iba a tener que vivir Sobera en el debate final de esta primera edición tal y como están las cosas de tensas. Será el jueves 30 de diciembre. De momento, a Jorge no le queda más remedio que mandar todos sus mejores deseos a los nuevos presentadores.

A la vuelta de vacaciones, ya tenemos nuevo reality.