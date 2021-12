Celebra Nochebuena y Nochevieja con la programación especial de LOS40 Classic

¿Qué es una Navidad sin música? Y, sobre todo, ¿qué es una Navidad sin los villancicos o hits más classic? Sería raro, ¿verdad?

En LOS40 Classic nos encanta disfrutar de estas fiestas con todas esas leyendas de la música que nos han acompañado durante décadas. Por eso, ahora vamos a acompañarte con todas ellas en las dos noches más especiales del año.

Prepárate porque nuestros locutores van a unirse estos 24 y 31 de diciembre para protagonizar una programación muy especial. Será de 18:00 a 21:00 horas ambos días, justo en la preparación de las cenas. ¡Qué buena compañía!

Como mencionamos, los locutores y coordinadores regionales se unirán en los micrófonos de LOS40 Classic para presentar una canción cada uno. Su favorita, la que más les haya marcado o la que tenga un significado especial para ellos. Lo que todas tendrán en común es que serán hits de lo más 'classic' que conseguirán inundarte de nostalgia. En Nochebuena, las más navideñas, y en Nochevieja, las más fiesteras.

Además, en este programa no podía faltar el espíritu festivo, por lo que nuestros protagonistas te desearán una Feliz Navidad y un gran comienzo del Año Nuevo.

Como cada año en LOS40 Classic, hemos recopilado, además, una lista de todas esas canciones que debes escuchar en Navidad. Puedes hacerlo una vez que nuestros programas especiales acaben (o si lo deseas, puedes seguir escuchándonos).

Y es que no solo Mariah Carey y su All I Want For Christmas Is You son clásicos de estas fiestas. También lo son Wham! con Last Christmas, It's Beginning To Look A Lot Like Christmas de Michael Bublé o At Christmas de Kylie Minogue. Pero estos son solo algunos ejemplos, ya que nuestra playlist está llena de auténticos himnos navideños clásicos.

Desde LOS40 Classic deseamos que la felicidad y la salud estén muy presentes en tus fiestas. Y que el próximo año llegue cargado de nuevas aventuras, retos por cumplir y muchas emociones. Pero, por supuesto, que lo haga acompañado de LOS40 Classic y de los éxitos que te pinchamos cada día.

Y para ti, ¿cuál es el clásico que no puede faltar en ninguna de tus navidades?