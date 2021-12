Disfruta de la Navidad y del Año Nuevo con la programación especial de LOS40 Dance

El 2021 ha llegado a su fin. Vale que aún quedan unos días, pero teniendo en cuenta que el tiempo vuela, podemos darlo casi por finiquitado. Es momento de echar la vista atrás, de recordar y de celebrar. Por supuesto, por los que están y por los que no están. Y, ¿qué mejor que hacerlo con música?

En LOS40 Dance te hemos preparado una programación de la que no te podrás librar. Una programación repleta de ritmos dance y de los éxitos de tus DJs favoritos. Será desde este 24 de diciembre hasta el 6 de enero. ¡Se viene musicón!

24 de diciembre

Nuestro querido Arturo Grao va a ser el encargado de inaugurar esta programación tan especial. Lo hará este 24 de diciembre con su Especial de Nochebuena en LOS40 Dance In Sessions, de 23:00 horas a 08:00 horas. Serán sesiones cargadas de auténticos hits. Y es que no solo escucharemos la de Arturo, sino también las de otros DJs de la talla de Bob Sinclar, Claptone, Germán Pascual y Jose M Duro, entre otros.

23:00hs Bob Sinclar. 00:00hs Víctor Nebot (Vintage Ibiza by Sebastián Gamboa). 01:00hs Claptone. 02:00hs Rimarkable (Defected In The House). 03:00hs Germán Pascual (LOS40 Dance Festival). 04:00hs Alaia & Gallo 05:00hs Jose M Duro (LOS40 Dance Climax). 06:00hs David Tort (HoTL radio/records) 07:00hs Arturo Grao (LOS40 Dance Club/In Sessions).

25 de diciembre

Fun, fun, fun. ¿Llega el día de Navidad y estás deseando escuchar tus temas de EDM favoritos? No temas. Jose M Duro llegará de 18:00 horas a 20:00 horas para hacer sonar los mejores discos del año con su programa especial Climax Esenciales 2021. ¡Bruuutal!

Climax Esenciales 2021 / LOS40 Dance

Pero eso no es todo. Arturo volverá con su Especial Navidad dentro de LOS40 Dance In Sessions. Esta vez, con la temática Vintage Ibiza by Sebastián Gamboa. Será de 23:00 horas a 08:00 horas. Sesiones de Víctor Nebot, Óscar Colorado y, por supuesto, Sebastián Gamboa protagonizarán la noche.

23:00hs Víctor Nebot 00:00hs Lunnas 01:00hs Sebastián Gamboa 04:00hs Víctor Nebot 05:00hs Óscar Colorado 07:00hs Lunnas 07:00hs Lunnas

31 de diciembre

Tu música favorita no puede faltar en el último día del año, y de eso somos muy conscientes en LOS40 Dance. Arturo Grao volverá a ponerse frente al micrófono para hacer sonar los discos más bailados y más pinchados, además de los números 1 del año. Será en LOS40 Dance Top 2021, de 10:00 horas a 02:00 horas. ¡Todo el día! Además, habrá regalos, así que te invitamos a permanecer muy atento/a a nuestras redes sociales.

LOS40 Dance Top 2021 / LOS40 Dance

El mismo día también escucharemos a Germán Pascual, que presentará LOS40 Dance Festival 2021 Review de 16:00 horas a 20:00 horas. Nuestro DJ repasará durante cuatro horas los temas que más se han bailado en los grandes festivales este año.

LOS40 Dance Festival 2021 Review / LOS40 Dance

¡Y aún hay más! Arturo Grao volverá al micrófono de 23:00 horas a 08:00 horas para presentar el Especial Nochevieja. Las sesiones de Claptone, Bob Sinclar y Jose M Duro, entre otros, no faltarán.

23:00hs Bob Sinclar. 00:00hs Vintage Ibiza by Sebastián Gamboa. 01:00hs Claptone. 02:00hs Defected In The House. 03:00hs Germán Pascual (LOS40 Dance Festival). 04:00hs Cassimm. 05:00hs Jose M Duro (LOS40 Dance Climax). 06:00hs David Tort (HoTL radio/records) 07:00hs Arturo Grao (LOS40 Dance Club/In Sessions).

1 de enero

Una vez le hayamos dado la bienvenida al 2022, LOS40 Dance seguirá acompañándote allá donde estés. Ese mismo día, de 23:00 horas a 08:00 horas, nuestro Arturo Grao te acompañará con su House Classics All Night Long en el Especial Año Nuevo de LOS40 Dance In Sessions. Ya lo dice el título: los temas house serán los protagonistas. ¡Menudas sesiones te esperan!

23:00hs Don Fluor (Monographic Daft Punk). 00:00hs Jose M Duro 04:00hs Germán Pascual. 05:00hs Arturo Grao. 07:00hs Don Fluor (Monographic Giorgio Moroder). 07:00hs Don Fluor (Monographic Giorgio Moroder).

5 de enero

Por último, antes de abrir tus regalos, LOS40 Dance te traerá otro de la mano de Arturo Grao. Presentará de 23:00 horas a 08:00 horas su Especial Noche de Reyes. ¡Los nervios a flor de piel! Sesiones de Afrojack y Marnik, entre otros, sonarán.

23:00hs Klingande. 00:00hs HVME. 01:00hs Afrojack. 02:00hs Alok. 03:00hs KSHMR. 04:00hs Mike Williams. 05:00hs Marnik. 06:00hs Lucas & Steve. 07:00hs El Mukuka. 07:00hs El Mukuka.

Y tú, ¿nos acompañas en estas fiestas? ¡Te esperamos!