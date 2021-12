‘Tron: Legacy’ de Daft Punk vuelve a ser número 1 en la lista de álbumes principales de Dance/Electrónica

Daft Punk es uno de los grupos más añorados por sus fans y, probablemente, de la escena musical. Desde que anunciaron su separación en febrero de 2021, todos los fans (entre los que nos incluimos) tuvimos que aprender a vivir en un mundo sin la música electrónica del dúo francés. Sin duda, echamos de menos conocer las novedades musicales de Daft Punk.

Ahora, en plena Navidad de 2021, Billboard ha informado de una noticia que se convierte en un logro más para la carrera musical de los franceses. Daft Punk vuelve a encabezar la lista de los álbumes principales de Dance/Electrónica con Tron: Legacy, su primer disco para un proyecto fílmico.

Y es que Tron: Legacy fue todo un éxito desde que se estrenó por primera vez el 6 de diciembre de 2010. Un trabajo que nació exclusivamente para convertirse en la banda sonora de la película homónima de ciencia ficción y producida por Disney. Un total de 22 canciones cuyos sonidos nos remiten a la esencia del dúo en los 90 para recrear un ambiente totalmente futurista.

Sin duda, el disco Tron enamoró a las listas de éxitos de diferentes países, pero principalmente a las estadounidenses. Y eso se reflejó en los puestos números 1 de la Billboard en diferentes categorías: álbumes digitales, dance/electrónica y bandas sonoras.

11 años después, Tron vuelve a conseguir el nº1

Y fue un 25 de diciembre de 2010 que Tron: Legacy encabezaba la lista de los mejores álbumes de Dance/Electrónica. Esa primera colocación duró hasta el 19 de febrero de 2011, cuando fue superada por The Fame de Lady Gaga. Y el último número 1 del disco fue el 30 de abril de 2011, después de que Tron: Legacy Reconfigured, su nuevo trabajo de mezclas en 2011, encabezara la lista una semana antes.

11 años después, un Daft Punk desaparecido lo vuelve a conseguir. Un reconocimiento merecido que alegrará a un montón de fans del mundo por conocer algo nuevo de su grupo favorito. No solo los seis números 1 en las listas lo consideran como uno de las mejores agrupaciones musicales (y eso que 6 números 1 es la mayor cantidad para cualquier grupo), sino por los diversos éxitos musicales que han lanzado a lo largo de su carrera.

One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger fueron los sencillos que marcaron su identidad de superestrellas mundiales. Incluso se destacan colaboraciones exquisitas como las de Pharrel Williams y Nile Rodgers con Get Lucky (millones de copias y dos premios Grammy), Julian Casablancas con Instant Crush o The Weeknd con I Feel It Coming o Starboy.

La separación de Daft Punk ha marcado un antes y un después en la historia de la música electrónica, pero seguro que sus temazos, incluyendo los mencionados anteriormente, nunca dejarán de sonar.