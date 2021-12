Rauw Alejandro responde a la tiradera de Jhay Cortez con una canción dura : ‘Hunter’

Rauw Alejandro regala a todos sus fans un nuevo tema por Navidad: Hunter. Aunque este "regalo" iba dirigido principalmente al boricua Jhay Cortez. Sí, has leído bien. Se trata de la respuesta del puertorriqueño a la tiradera de Jhayco en el remix Si Pepe, que fue filtrada el pasado viernes, 17 de diciembre.

Es por eso que la nueva canción de Rauw ha salido en la madrugada de este viernes, 24 de diciembre, para animar la Nochebuena con un tema duro y lleno de rabia. Si Jhay comentó en Si Pepe acerca de Rosalía y de sus álbumes VICE VERSA y Afrodisiaco, Alejandro no se ha mordido la lengua en Hunter.

No confundas la humildad con la cobardía. El que me conoce sabe que somos linea, pregunta por ahí… VAMO PA ENCIMA!! dentro y fuera de la musica. HOY TO EL MUNDO ACTIVO A LAS 6PM !!! Jeje 👹👹👹👹🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑😴😴😴😴😴😴😴 pic.twitter.com/wjOCpXZo2P — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 23, 2021

La canción, cuya duración es de 4:56 minutos, está llena de referencias hacia Cortez. Sin embargo, mencionamos las que más han impactado (y probablemente las más fuertes). "Me enteré que el tour que anunciaste no estás llenando", "Ayer otra portada Vogue, Louis V, Rick Owens", "Rolling Stone Top three a pulmón" o "Donde nosotros cantamos, nadie te conoce". Sin duda, Rauw ha respondido con ganas.

Aunque de primeras ya sabíamos que se trataba de una nueva tiradera, el verso que lo ha confirmado ha sido en referencia a 911, uno de los hits de Jhay Cortez: "Si tú eres más duro entonces (Feka). ¿Por qué no dices quien te escribió el verso de 911? (fue Mora)". Asimismo, ha querido responder a la crítica de Jhayco hacia sus últimos trabajos: "Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar".

Sobre el videoclip

Y, como no podía ser de otra manera, Rauw Alejandro ha querido vengarse con un videoclip de lo más potente. El vídeo ha contado con la dirección de El Zorro y Martin Seipel, quienes han trabajado en más proyectos del artista. Hasta ahora, se ha convertido en tendencia en YouTube, pues lleva más de 900.000 reproducciones tras haber sido lanzada hace 9 horas.

Para darle un poco de emoción a la entrada, vemos a un grupo de niños jugando. Una escena totalmente natural, pero que al escucharles nos damos cuenta del mensaje intenso que están lanzando: "Él siempre fue un fresita desde chamaquito. Todos sabemos que le copió las trenzas a Raulito".

Después, solo vemos al artista en primeros planos como muestra de que da la cara al lanzar los comentarios que hace. Portadas de revistas, coches lujosos, Rauw bailando con mujeres, discos... son algunos de los elementos que predominan en el clip. "Yo y mi baby somos como Jay Z y Beyoncé (hey)", podemos escuchar en una estrofa.

Para finalizar el vídeo, el boricua ha decidido por una escena natural donde se le ve colgando un reconocimiento musical en la pared y de fondo un mensaje hablado por él mismo. Con una transicción a un plano negro, Rauw se despide y felicita la Navidad pero no sin antes lanzar las últimas pullas a Jhayco: "Estamos de Navidad y quiero regalarle un poquito de pauta al niño, que ustedes saben que de eso está hecha su carrera. No tenemos que mencionar la mujer de nadie, ella no tiene la culpa de estar con una sabandija".

Veremos cuál va a ser la respuesta de Jhayco... Y a ti, ¿qué te parece Hunter?