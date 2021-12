Ed Sheeran se apunta al afro-pop con Fireboy DML en ‘Peru’: Mira aquí el videoclip

Si pensábamos que no íbamos a tener más música de Ed Sheeran en los últimos coletazos de 2021 estábamos equivocados. Y es que el artista se apunta al afropop con Fireboy DML en la canción Peru.

Hace unos días, el triunfador de LOS40 Music Awards 2021 se juntaba con Sir Elton John para lanzar su villancico: Merry Christmas. Un tema de lo más acorde a la época que estamos viviendo y que ha decidido cambiar por completo en su último lanzamiento del año.

Peru es un tema de afropop, el género que proviene del continente africano y es imposible que no nos ponga a bailar. Lo hace acompañado por Fireboy DML, todo un especialista en este estilo, consiguiendo una sorprendente y certera propuesta para este final de año. Además, acompañan la canción con un videoclip en el que vemos a ambos juntos en Londres disfrutando al máximo de Peru.

Esta combinación de cantantes nos recuerda, en parte, a la colaboración de Maluma con Rayvanny en Mama Tetema, lo cual refleja que se está poniendo de moda el afropop. Una gran noticia para que la cultura de África llegue más allá de sus fronteras.

¿Quién es Fireboy DML?

Adedamola Adefolahan, conocido artísticamente como Fireboy DML, es un cantante nigeriano de 25 años (nació el 5 de febrero de 1996) que se mueve por los géneros de afro-beat y R&B y que se interesó por la música desde muy joven. De hecho, fue miembro del coro de la iglesia de su ciudad.

Actualmente, tiene contrato con la discográfica independiente YBNL Nation, y fue precisamente con este sello cuando se produjo su debut. Este tuvo lugar en el álbum colaborativo YBNL Mafia Family (2018), en el cual aparece con su tema Jealous.

Posteriormente, lanzó dos álbumes: Laughter, Tears & Goosebumps y APOLLO, en 2019 y 2020, respectivamente. Ahora, posee cerca de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de medio millón de suscriptores en YouTube.

Con esta colaboración junto a Ed Sheeran, uno de los artistas con más seguidores en todo el planeta, cierra un año en el que también había lanzado los sencillos Running, Be My Guest, Sere (Remix) y History. Si os ha gustado Peru, no dudéis en escuchar todas estas canciones.