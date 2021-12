Adele vuelve al Nº1 de la lista por Navidad con ‘Easy on me’

No podía terminar este 2021 sin que Adele demostrara una vez más su poderío. La británica ha vuelto al número uno por Navidad, en la última lista del año, sumando así su tercera semana no consecutiva en lo más alto. Dicho de otro modo: tres de las diez semanas que lleva en la clasificación las ha pasado en el puesto de honor. ¡Ahí es nada! Además, Easy on me se convierte en la segunda canción que este año es número uno tres semanas. Antes lo había conseguido Tú me dejaste de querer, de C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara. Aunque el récord este 2021 lo ha establecido Rauw Alejandro con Todo de ti, que lo ha sido cuatro veces.

Adele - Easy On Me (Official Video)

Tiene mucho de simbólico que 2021 acabe con Adele reinando en la lista: gracias al lanzamiento de 30, su disco más personal, la diva del vozarrón ha sido uno de los artistas del año. Easy on me ha sido número uno de ventas en 27 países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. El álbum, el más vendido del año en Estados Unidos. Los ecos de este monumental éxito se prolongarán en 2022, pues ya se sabe que Adele es una de las máximas favoritas a triunfar en los Brit Awards del año que viene, en cuatro de cuyas categorías está nominada.

Con Adele de nuevo en el número uno termina un año de emociones fuertes en la lista de LOS40. La próxima será ya la primera de 2022… Pero mientras llega, toca disfrutar de la última semana del año con la voz incomparable de esta gran estrella. ¡Enhorabuena!