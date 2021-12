Berta Vázquez habla de los polémicos vídeos de C. Tangana y el predominio del reguetón

Muchos conocen a Berta Vázquez por su faceta de actriz, pero los que algunos no saben es que ella es una artista multidisciplinar que, suma a la interpretación el baile o la música.

Acaba de lanzar Museum, un proyecto musical que ha creado junto a su amigo Afkar. Han grabado un disco experimental donde no se han dejado llevar por tendencias sino por lo que les mueve y conmueve.

Un disco conceptual que muestra la montaña rusa de emociones de una chica que pasa un año encerrada en su habitación, y que conste que no tiene que ver con la pandemia porque el trabajo estaba hecho antes de la llegada del covid.

Como proyecto que le da importancia al arte, han cuidado mucho su trabajo audiovisual y eso incluye su primer vídeo, el de Schizo. Y puestos a hablar de estos temas, quisimos saber qué opina la actriz y cantante de las polémicas que ha tenido C. Tangana en los últimos tiempos en este terreno.

Hablamos de C. Tangana

Hubo un tiempo en que Berta y Pucho fueron pareja y ella protagonizó uno de sus videoclips, el de Bien duro. Tras admitir que no ha visto sus últimos vídeos y después de insistirla un poco, explicó algo más.

“Hay uno que he oído algo, pero no tengo mucho que aportar en ese sentido, es como un debate muy largo. Creo que cada artista tiene su lenguaje, su manera de presentar a su personaje. Hay gente que lleva un personaje y hay gente que no, y si genera controversia y genera diálogo, está bien. También aporta que la gente hable y se haga preguntas y se dé cuenta de que algo no está del todo bien o si es moral o no es moral, pero ahí no me quiero mojar personalmente”, explicaba.

No se la ve con ganas de hablar de su ex. Para eso está su amigo Afkar. “Que sea más polémico o menos polémico o que puedas estar más de acuerdo o menos de acuerdo, es que, al fin y al cabo, es una opinión. Hay alguien ahí que está haciendo algo y si se genera polémica es porque evidentemente tiene cosas interesantes porque como dice Berta, invita al debate, a la reflexión… es super sano en realidad… Que Nathy Peluso y C. Tangana se vayan a hacer una bachata a una iglesia o una catedral en este caso, pues, ok”, compartía.

Hablamos de reguetón

Su propuesta se aleja de esa escena urbana que impera en estos tiempos. “Obviamente es una era. Yo también de pequeña me empecé a comprar todos los discos de todos, me volví loca con el reguetón, pero claro, ya me he hecho mayor y entonces, para la gente joven es lo más, pero a lo mejor, los que llevamos diez años escuchando el mismo patrón, los mismos ritmos, aunque las producciones sean mucho mejores y las colaboraciones sean cada vez más increíbles, llega un punto en el que te pide el cuerpo escuchar más cosas, dentro de que no se monopolice eso”, explicaba sobre su relación con el género.

“No lo estoy como juzgando, para nada, pero creo que, si todo el mundo está escuchando una cosa solo, no es una buena señal, la gente deja de tener gusto propio y no explora”, criticaba sobre las tendencias mayoritarias.

Afkar asegura que ahora, más que nunca, se ha definido muy bien lo que es la música de entretenimiento y lo que es música para emocionar.

“Que es más para entretener y pasártelo bien, pues de puta madre. Que la gente se lo pase bien escuchando reguetón. Nosotros, personalmente, no escuchamos reguetón, esa es la realidad, escuchamos otro tipo de música porque somos muy intensos, porque nos gusta emocionarnos, nos gusta que llegue un artista y nos reviente el alma. Eso es lo que a nosotros nos llega más”, aclaraba sobre sus gustos personales.