Recuerdos y nostalgia con Javier Izak (Yo fui a EGB) : “Echo de menos emocionarnos más por las cosas”

Han pasado 10 años desde que Javier Izak y Jorge Díaz crearon Yo fui a EGB, un proyecto que ha ido creciendo a medida que pasaba el tiempo y la nostalgia se convertía en tendencia. Comenzaron con un libro y luego llegaron gira, exposiciones y un montón de iniciativas que dejan claro que mirar hacia atrás es algo que gusta a muchos, sobre todo, si lo que vemos son aquellos tiempos de infancia y adolescencia en los que la mayoría éramos más felices.

Han logrado crear una comunidad que no para de crecer con el objetivo común de compartir aquellos tiempos en los que todos teníamos los mismos referentes, a diferencia de lo que ocurre hoy en día.

Su último lanzamiento es un libro de pasatiempos que nos hacen recordar muchas de las cosas que vivimos en los 70, 80 y 90 de una manera divertida. Y de eso y muchos recuerdos hemos hablado con Javier.

Nos presentáis el Vacaciones Santillana de estas Navidades, pero más divertido, ¿no?

Que nadie se asuste. La gente nos está diciendo ‘qué coñazo, ahora deberes’ y no, no, no son deberes, son juegos, pasatiempos. Como siempre, todo lo disfrazamos de que son cosas de clase. De hecho, el libro está vertebrado como si los capítulos fueran asignaturas, el capítulo de sociales, naturales, matemáticas, lengua…pero dentro de esa temática lo llevamos a nuestro terreno, que es hablar de las películas que veíamos, las chuches, la ropa, los dichos, la televisión. Lo que hacemos siempre, pero en este caso, el lector tiene que ayudarnos a acabar el libro.

Vosotros sois los chicos del 10 en esta materia.

No creas, cuando miramos ejercicios, tenemos la suerte de que vemos la solución, pero hay muchas cosas que… a veces en la web ponemos problemas de matemáticas de EGB y hay cosas que no sé hacer a día de hoy. Tengo que pensar cómo se hace una raíz cuadrada. El libro, que lo hemos hecho Jorge y yo hay cosas que ha hecho él que yo no sabía. No somos tan pitagorines.

10 años de Yo fui a EGB, ¿en algún momento imaginaste que la nostalgia diera tanto de sí?

Cuando nos preguntan si nos queda algo por decir, piensa que Yo fui a EGB es la excusa para mirar los años 70, 80 y 90 que es lo que duró este sistema educativo. Nos dimos cuenta de que fueron tres décadas de costumbrismos, ropa, dichos, eslóganes de anuncios de televisión… ahora no recordamos ningún anuncio en concreto, pero tenemos frases de anuncios de aquellos años muy grabados. Cuanto más escarbas, más encuentras. Y eso que lo estamos reduciendo solo a este país y nos damos cuenta de que hay muchas cosas.

Ahora, con el consumo rápido y la información tan diversificada, ¿crees que los jóvenes van a poder tener en un futuro un Yo fui a primaria que cree tanta comunidad?

Es complicado porque vivimos en una sociedad en la que había dos canales de televisión, en realidad uno y medio porque la UHF, lo que ahora es La2, a veces no funcionaba. No había internet, no había redes, no teníamos móviles. Todo lo que se anunciaba en televisión o había en los supermercados era mucho menos de lo que hay ahora. Es más fácil crear una comunidad cuando hay tanta gente que ha vivido tantas cosas en común que ahora que no hay noticias, hay tendencias. Lo que es tendencia por la mañana en redes, queda olvidado por la tarde. Antes, yendo a la televisión, ponían V, que no deja de ser una serie que no llega a los 30 capítulos, y fíjate todo el tiempo que seguimos hablando de ella. Hoy en día las series tienen 10 temporadas, parecen todas culebrones. Mi hija tiene 7 años y sus gustos van variando casi por semana y es una locura. Antes no teníamos un canal de televisión que tuviera 24 horas de dibujos. Teníamos una serie de dibujos a la semana, de lunes a viernes teníamos Barrio Sésamo, pero ya está. Ahora tienen Netflix kids, Cartoon, Neox… tienen tanta variedad para elegir que no sé cómo se podría hacer luego un libro sobre todo eso.

Se nota mucho en la música. Los niños de hoy en día pasan de una canción a otra en cuestión de días.

Los niños son muy obsesivos. A mi hija le da por Vida de rico y te la puede estar machacando todos los días que es como ‘cállate ya’ y, de repente, pasan a otra cosa y el Camilo este ya nada. Un poco somos todos así, pero en nuestro caso como que permanecía un poco más en nuestros gustos. Yo sigo escuchando prácticamente la misma música que cuando era pequeño. Mis primos, mis tíos, me grababan discos desde Los Brincos y Los Bravos hasta Pink Floyd y Mike Olfield, Dire Straits… y es la música que sigo escuchando realmente. Escucho mucha música, pero sigo teniendo esos referentes claros.

Como padres, ¿qué te da pena que no tengan tus hijos que sí tuviste tú?

No lo sé, porque lo tiene todo. Cuando nos dicen, ‘qué pena que los niños ahora tienen internet y no saben lo que es jugar en la calle’, yo digo que cómo me hubiera gustado a mí tener internet de pequeño y haber tenido tantas cosas. Pero no sé porque realmente mi hija juega en la calle con amigos, todavía no le dejamos internet, pero sí echo de menos, no tanto para que lo viva ella, el hecho de emocionarnos más por las cosas. Antes por todo teníamos que esperar. Me acuerdo que cuando tuvimos reproductor en casa, el hecho de bajar a coger la película de moda del momento y que estuviese siempre alquilada y tener que bajar a la semana siguiente y cuando por fin la conseguías eras el hombre más feliz del mundo. O a mí que siempre me ha gustado la música, yo recuerdo ahorrar dinero, para comprarme un casete y desde que salía hasta que me lo podía comprar, pasaba un montón de tiempo. Hoy en día lo tenemos todo al momento. Mi hija lo tiene todo y lo tiene ya y esa ilusión que teníamos antes de que nos hacían un regalo, un juguete y lo machacabas, ahora no, ahora ya están pensando en cuál es el siguiente que quieren.

¿Qué no replicarías en ellos de lo que tuvimos nosotros?

Creo que mucho de la mentalidad ha ido cambiando a mejor. Cuando yo era pequeño, el sentimiento ultra machista que había en las familias estaba muy normalizado. Hoy en día no digo que estemos en una sociedad feminista y queda mucho, pero sí hay más conciencia. Antes había muchas cosas, como ir al médico y que estuviera el hombre fumando, o el papel que tenía la mujer en la publicidad… ese sexismo estaba muy presente. Lo bueno es que podamos ir poco a poco cambiando y poder decir a nuestros hijos que eso existía pero que es mejor pensar de otra manera y ser más abierto.

El pasado siempre vuelve y más si hablamos de cultura. No hay más que echar un vistazo a lo que nos espera los próximos años: Indiana Jones en 2023, Tom Cruise vuelve a Top Gun en 2022, hemos visto a los Cazafantasmas, está por llegar Arma Letal 5 o Superdetective en Hollywood 4… ¿faltan ideas nuevas?

Me encanta el cine y voy mucho, pero es verdad que al final son todo remakes, reboots, reimaginaciones, secuelas… es verdad que parece que todo vuelve. Pero es verdad que a día de hoy nuestra generación es la que más va al cine y juegan con eso. En televisión hemos tenido Stranger things que es na mezcla de Los goonies con E.T… ideas hay, pero la gente de la industria sabe dónde está el dinero y saben que es el momento de la nostalgia y tiran por ahí. Pero espero que sigan saliendo historias nuevas. Mira El juego del calamar, es una historia nueva pero basada en juegos de antes. No soy pesimista con el tema de que no haya ideas, sino que son modas.

Hasta Dartacán ha vuelto con peli en los cines, ¿crees que hay personajes por los que no pasa el tiempo?

Me gustó mucho la película porque le han dado el toquecito de 3D que es lo que hacen con todas las películas de aquel entonces, pero la historia sigue siendo como era antes, no la han querido hacer hiper mega compleja. Han hecho una película muy pequeñita al estilo de antes. Es una versión de una novela de mucho antes, de Alejandro Dumas, son clásicos de literatura. Pero esto de llevarlo a animales, si está bien hecho y es un trabajo honesto, puede seguir gustando a generaciones actuales, no es algo que se quede atrasado. Willy Fog, basado en una novela de Verne, son dibujos de aventura, para toda la familia, sin ese tono tan sarcástico que hay ahora en el que a veces se pierden. Yo hay muchas cosas que sé que mi hija no las está entendiendo.

¿Éramos niños más simples o los niños de ahora son más avanzados?

Si te das cuenta, Tom Sawyer, Willy Fog, Dartacán, los Gnomos, Pipi Calzaslargas son sacados de clásicos de la literatura, tienen un poso literario detrás. Ahora ves Bob Esponja, que a mí me encanta, pero no sale de ahí, está sacado de la mente de una persona y tiene un humor que no es para niños. Yo me lo paso muy bien con Bob Esponja, bueno, y ahora con los Thunderman que es una historia a la antigua usanza. Es una comedia de situación de una familia con poderes. Es como ver Padres forzosos, un poco así, o El príncipe de Bel-Air, esas series en una casa que tenían esa escalerita de fondo.

Y no solo en la cultura, en la moda es muy recurrente el pasado. Este año están agotadas las Jordan, ¿todo vuelve?

Esperemos que no vuelvan los calentadores, las hombreras ni los pelos cardados de antes. como todo es cíclico… ahora miras un álbum de fotos te ves cómo eras hace 30 años, y dices, ‘qué pintas tenía’, pero luego vas a las tiendas y ves que es lo que se lleva ahora, esos jerséis grandes para las chicas… todo vuelve.

Incluso los casetes, que Alejandro Sanz ha sacado uno en su último disco, ¿tiene sentido?

Se está volviendo. Después de que volviese el vinilo que está desbancando al cd, he empezado a ver casetes. El otro día estuve en la FNAC y vi casetes de Lana de Rey, Björk… actuales. No lo sé, porque no sé cuántos reproductores de casetes hay por el mundo. Me fui a comprar hace poco una minicadena con cd y me costó encontrarla, imagínate un radiocasete, o un walkman, imagínate. Vamos a volver a los clubes de fans con carnet y todo eso.

Hablando de música, vuestra gira fue todo un éxito, ¿se retomará?

Sí queremos, lo que pasa es que estamos en un momento en el que las cosas cambian tanto de un día a otro, pero nuestra idea es que en 2022 haya fechas. Es una fiesta, cada vez que hemos hecho una de estas, la gente se lo ha pasado en grande.

¿Cuál ha sido vuestra experiencia con los músicos de aquella época?

Muy bien porque todos han venido con muchas ganas de pasárselo bien y te das cuenta de que cuando llamas a La Guardia, La Frontera, Danza Invisible, Tenessee, Seguridad Social… ellos se lo pasan en grande. Son super amigos, se conocen de toda la vida y es un poco como la reunión de amigos del cole. De repente están todos super encantados, son super amigos, se llevan super bien y el ir a un evento que tiene la cosa de la EGB, que se remonta a su momento dorado, pues tienen un buen rollo… y eso se nota, no hemos tenido problemas con nadie. Nos hemos llevado fenomenal con todos. Cada vez que nos encontramos con Manuel España de La Guardia nos damos abrazos, es como qué bien lo pasamos. Es como volver un poquito a ser más jóvenes. Nos los llevaríamos a casa a todos.

¿Qué artista de esta gira ha acabado siendo amigo?

Con Manuel España muy bien, es una persona que muy bien. Los DJs, Toni Peret, José María Castells y Quique Tejada, solo nos falta dormir. Hay gente con la que has coincidido menos, pero con todos muy bien. Con Jordi de OBK muy bien. Con Bernardo de Los Refrescos, con todos hemos tenido momentos muy bonitos, de reírnos.

Chimo Bayo en Secret Story, no le funcionó mucho la nostalgia porque salió expulsado en seguida, ¿los Yo fui a EGB no votan en este tipo de programas?

Yo es que no veo la tele. Sé que estuvo en algún programa, pero ni le he visto ni nada. No por esnobismo, sino que entro en Filmin y veo alguna película o alguna serie con mi hija o mi mujer, pero tele no veo nada.

Ahora estáis con la exposición que ha abierto sus puertas en Valencia, ¿qué destacáis de esta iniciativa?

Es un viaje. Nosotros en nuestros libros, en nuestras redes, en todo, hemos querido que siempre fuera un viaje más o menos interactivo con la gente y en este caso todavía más. Es como meterte en el Delorian e ir a la casa como era antes. Hay actores, es una cosa inmersiva, te metes ahí y estás en una especie de zonas comunes que, si tu casa no era así, lo era la de tu abuela o la de un vecino. Es ver un resumen de lo que era la vida en aquellos años. La gente siempre sale con una sonrisa.

¿Os habéis forrado con la nostalgia?

¿Qué dices? He forrado los libros. Afortunadamente podemos vivir de ello. Desde que sacamos el libro, que fue la primera vez que vimos que esto podía ser un medio de vida, y tuvimos que registrar la marca, desde entonces nos dedicamos a full time a eso y podemos vivir, pero lo de forrarnos… no podemos ir a Andorra.