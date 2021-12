Madonna acusa al rapero Tory Lanez de plagiar su canción ‘Into The Groove’

Parece ser que el rapero Tory Lanez no deja de meterse en líos. Ahora, se encuentra envuelto en una nueva polémica con la reina del pop, Madonna. Debemos remontarnos al pasado viernes, 10 de diciembre, cuando el rapero canadiense lanzó su nuevo disco, Alone at Prom. Un álbum que está inspirado en la temática de los años 80 y que a la reina del pop no le ha gustado nada. ¿Por qué?

La estadounidense ha encontrado gran similitud de su hit Into the Groove con el single de Tory: Pluto's Last Comet. Por esa razón la cantante ha decidido tomar medidas legales contra el uso sin permiso de su canción. Asimismo, ha querido avisar al artista de ello en un comentario suyo en el Instagram del canadiense: "Lee tus mensajes privados por el uso ilegal de mi canción Into the Groove", escribía firme Madonna.

Madonna calls out Tory Lanez on Instagram for illegal use of her song, “Into the Groove.” pic.twitter.com/vxUg1pX9au — Pop Crave (@PopCrave) December 27, 2021

Sin embargo, no sabemos cuál ha sido la reacción del cantante o si ha tenido tiempo para dar alguna solución. Más que nada, porque sabemos que además de este problema, tiene otros por zanjar. En junio de 2020, Megan Thee Stallion fue disparada en el pie por parte del rapero, cuando los artistas regresaban de una fiesta organizada por Kylie Jenner.

La cantante comenzó a subir imágenes en redes sociales donde se podía apreciar las heridas de su pie, sin confesar aún el nombre del autor. Poco después lo haría: Tory Lanez. Mucha gente dudó de los argumentos de la cantante, pero ella seguía defendiéndose mostrando pruebas donde Tory salía incriminado: "Me disparaste y conseguiste que tu publicista y tu gente acudieran a estos blogs mintiendo y mierdas así. Deja de mentir. ¿Por qué mentir? No entiendo. Traté de mantener la situación fuera de Internet, pero la estás arrastrando", manifestaba durante un live en Instagram.

Into the Groove, número 1 en diferentes países

Into the Groove fue incluida dentro del disco Like a Virgin en 1985. Además, Madonna intepretó esta canción para promocionar la película Desperately Seeking Susan (1985). Incluso, formó parte de otros proyectos recopilatorios de la artista como You Can Dance (1987), The Immaculate Collection (1990) y Celebration (2009).

Sin duda, se convirtió en un éxito mundial, llegando a encabezar las listas de éxitos de diferentes países: Reino Unido, Irlanda, España, Australia, Bélgica e Italia. Ahora, tendremos que seguir atentos para saber qué va a pasar con esta nueva batalla entre Madonna y Tory Lanez.