Laura Matamoros da a luz el día en el que su padre, Kiko Matamoros, cumple 65 años

Kiko Matamoros cumplió este 27 de diciembre 65 años y ha recibido el mejor regalo que podría haber deseado. Su hija Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo del que ya hemos podido ver la primera imagen y no porque la hayan publicado los padres sino su tío Diego Matamoros.

Benji Aparicio Matamoros, así se llama el pequeño que lleva el mismo nombre que su padre, Benjamín. “Enhorabuena a todos y, sobre todo, a la madre y al padre", escribía Diego junto a una imagen en blanco y negro en la que solo se puede ver el bracito y moflete de su sobrino.

El pequeño ha llegado en un exclusivo hospital para tener todo controlado, ya que el primer parto de la influencer no fue nada fácil. "No puedo decir que fuera un parto bueno, ni mucho menos. No me hizo efecto la epidural, y no es broma. Convulsionaba del dolor y venía con una vuelta de cordón. Costó algo más de la cuenta, pero olvidé todo cuando le vi", recordaba hace poco en redes sociales.

Esperemos que este segundo parto haya ido mejor, todavía no tenemos los detalles, pero seguro que pronto podremos conocerlos. De momento sabemos que el peque podrá celebrar el cumpleaños con su abuelo Kiko porque ambos han nacido el mismo día, pero con 65 años de diferencia.

Abuelo emocionado

El feliz abuelo recibía la noticia en pleno directo de Sálvame. “He hablado con mi hija, he visto a mi nieto que es igual que su hermano y estoy feliz, la verdad”, reconocía después de recibir las felicitaciones de todos sus compañeros.

“Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo y la verdad es que…”, llegó a decir antes de que se le quebrara la voz por la emoción. “Llevaba todo el día atacado y he visto a mi hija feliz, al padre, al niño, y estas cosas la verdad es que merece la pena estar aquí, aunque sea un rato solo por tener esas emociones”, añadía.

“Le ha atendido una unidad especializada en partos, ha ido todo perfecto, sin dolores, sin muchas molestias y ella está estupenda y ojalá en cuanto puedan, estén en casa de vuelta porque, además, con el covid, las visitas están muy restringidas”, explicaba sobre el parto de su hija.

Nuria Marín le preguntaba en el programa qué es lo que le gustaría que sacara de él su nieto y qué no. “Si se parece a la madre va a sacar mucho de mí, pero que se quede con lo bueno y que no cometa los errores que yo he podido cometer, y cometo y sigo cometiendo y, sobre todo, que sea una buena persona y sea feliz”, admitía.

El pequeño Benji viene a completar una familia en la que Matías, con sus tres años y medio, deja de ser hijo único. Parece que la pareja ha logrado consolidar su relación después de varios vaivenes.