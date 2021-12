Marta Sánchez y DJ Nano se unen en ‘The moment of your life’: un himno lleno de optimismo

¡Buenas noticias para los seguidores y seguidoras de Marta Sánchez! La cantante española ha lanzado nueva música esta semana. ¡Y no lo ha hecho sola, sino acompañada de uno de los productores musicales más queridos de nuestro país: DJ Nano!

Los dos músicos se han unido en The moment of your life, una canción que nos invita a vivir el momento con su letra. Un mensaje muy acertado para estas fechas. Marta se ha atrevido con el inglés en la letra, mandando un mensaje optimista a todos los oyentes: "The moment of your life is here and now. Live and dance it" (El momento de tu vida es aquí y ahora. Vívelo y báilalo).

Nuestro querido compañero de LOS40 Dance ha apostado por rescatar aquel sonido rompe pistas que tanto sonaba en los noventa y que ahora vuelve a estar a la moda. Con una base dance y unos samples que parece de otro mundo, DJ Nano rescata la esencia de aquel sonido que conquistó el mundo. Al igual que otras grandes estrellas como Dua Lipa o Rauw Alejandro, Marta y DJ Nano han querido llevarnos al pasado con esta nueva canción.

Un videoclip muy futurista

Para el videoclip, Marta ha querido trasportarnos a un mundo que parece sacado de Black Mirror. Con tonos blancos y lleno de luces de neón, la artista nos traslada a varios espacios diáfanos donde se marca algunas coreografías.

Nano también tiene protagonismo en este vídeo, acompañando a Marta en todo momento y demostrando que el color blanco a la hora de vestir es siempre un acierto.

Una colaboración muy esperada

Marta anunció el tema hace unos días en sus redes sociales, asegurando que se trata de una colaboración que lleva tiempo fraguándose:

“Hoy es un día lleno de ilusión para mí. Os presento mi nuevo trabajo, en el que he puesto muchísimo esfuerzo y cariño. A mi lado, alguien con el que llevo años hablando para hacer algo juntos. Alguien al que respeto y admiro profundamente. Y por fin, ese día llego. Gracias a DJ Nano por este pedazo de remix”

La idea de Marta era ofrecer una canción positiva con la que quiere transmitir todo lo que esta por llegar de su música.

La otra versión

Pero la versión de The momento of your life con DJ Nano no es la única que ha lanzado Marta este 28 de diciembre. La cantante ha lanzado también la que ha coproducido junto a Adrián Solla. De hecho, el músico ha sido quien ha trabajado con Marta en su nueva música durante los últimos meses. Tendremos que esperar para poder escuchar el resultado de esos temas. Mientras tanto nos pondremos en bucle este temazo.